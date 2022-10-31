Чому окупанти завдають наймасшатбніших ударів саме щопонеділка: пояснення експерта

На думку психолога Валентина Кіма, в таких атаках є економічний і психологічний фактори.

У понеділок, 31 жовтня, окупанти знову завдали масованих ударів по українських містах. Це вже не вперше росіяни атакують саме в понеділок. Зокрема, вперше цього місяця РФ завдала масштабної атаки в понеділок, 10 жовтня.

Психолог Валентин Кім у коментарі "24 каналу" пояснив, чому окупанти вибрали для своїх ударів саме понеділок.

На його думку, в таких атаках є бути дуже багато сенсів, зокрема економічний і психологічний.

Економічний сенс полягає в тому, що в понеділок починається робочий тиждень і збільшується навантаження на електромережі, велика кількість людей їдуть на роботу до інших міст саме в цей день тижня.

"Тому такий удар саме в понеділок зранку може завдати більшої шкоди. Це з економічної точки зору", - пояснює Кім.

Фактор психологічний

За словами психолога, люди виробили собі 5-денний робочий ритм, і початок тижня задає ритм наступним дням.

"Наша активність дуже сильно залежить від дня тижня. Тому ці обстріли б'ють не лише по енергетичній структурі та економіці України, а й по психіці. Тому що ми начебто налаштовуємося на те, що більшість зусиль необхідно сконцентрувати саме на понеділок, і наш організм до цього звикає. І в понеділок отримати знову таке психологічне потрясіння – це дуже-дуже болісно. Це створює негативний настрій на весь тиждень", - каже експерт.

Фактор звикання

На думку Кіма, якщо українці звикнуть до обстрілів у понеділок, то морально відновитися буде легше.

"Але у кожної людини є власний ресурс і, якщо вона не живе у світі, в якому може задовольнити свої базові потреби, а найперше – це потреба в безпеці, то людина виснажується. Ми маємо усвідомлювати, що ми виснажуємося, ми все одно втрачаємо сили. І війна та ракетні удари все одно впливають на нас, і впливають дуже негативно", – сказав психолог.

Тому він закликає всіх українців відпочивати, відновлюватися, отримувати позитивні емоції, щоб оговтатися від такого стресу.

Раніше Валентин Кім пояснив, чому росіяни так радіють загибелі українських дітей.

Атаки РФ у понеділок, 31 жовтня

Сьогодні окупанти знову завдали масованих ударів по українських містах.

Внаслідок атаки було пошкоджено 18 об’єктів, більшість з яких – енергетичні.

У Київській області отримали травми дві людини, одна з них – у важкому стані. Ще четверо людей постраждали в Черкаській області. Також відомо про влучання по об'єктах критичної інфраструктури в Харкові, Запоріжжі, на Буковині, Кіровоградщині.

Сили ППО за ранок збили 44 з понад 50 російських ракет. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, завдяки чому ППО збила безпрецедентну кількість ракет РФ.

За його словами, німецька IRIS-T сьогодні спрацювала з 100% результатом.

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