Чому окупанти зазнають невдач під час наступу: просте пояснення від британської розвідки

Відсутність ротації не дозволяє російським окупантам проходити навчання, щоб підвищувати свої навики, що впливає на їхню боєздатність проводити успішні наступальні операції.

Про це повідомляє Міноборони Британії із посиланням на розвідку.

"Відсутність регулярних ротацій підрозділів поза бойовим чергуванням є, ймовірно, однією з найбільш важливих факторів, що сприяють низькому моральному духу росіян, і нездатність російської армії проводити навчання вищого рівня після вторгнення. Відсутність такої підготовки, ймовірно, сприяє ускладненням Росії у проведенні успішних комплексних наступальних операцій", - пояснили західні розвідники.

У відомстві нагадали, що 21 вересня 2023 року виповнюється річниця оголошення Путіним про "часткову мобілізацію", коли 2022 року на війну в Україну було призвано близько 300 тисяч російських резервістів.

"15 вересня 2023 року голова комітету Держдуми РФ з оборони, колишній генерал Андрій Картаполов повторив, що мобілізовані зобов’язані проходити службу на час "спецвійськової операції. Він також сказав, що ротація особового складу із зони "операції" під час служби неможлива", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляли раніше в ISW, американські аналітики заявляють, що в Запорізькій області значно зросли втрати окупантів.

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