Чому останнім часом почастішали повітряні тривоги: пояснили у Повітряних силах

Через активні бойові дії на фронті ворог став частіше піднімати свою авіацію, тому оголошується повітряна тривога.

Про це повідомляє спікера Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарфону у четвер, 17 серпня.

"Вчора (16 серпня - ред.) було власне багато повітряних тривог. І південь, і схід нашої держави був атакований. Пов'язане це з тим, що йдуть інтенсивні бойові дії на землі", - сказав він.

Ігнат зауважив, що росіяни піднімають у повітря не просто авіацію, а штурмову авіацію. Тому виникає загроза атаки.

"І власне винищувачі, які постійно працюють у небі", - сказа він.

Раніше речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала причини тривог через зліт російських МіГів.

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