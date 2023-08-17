Чому останнім часом почастішали повітряні тривоги: пояснили у Повітряних силах

Росіяни піднімають штурмову авіацію через активні бойові дії на фронті.
Через активні бойові дії на фронті ворог став частіше піднімати свою авіацію, тому оголошується повітряна тривога.
Про це повідомляє спікера Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарфону у четвер, 17 серпня.
"Вчора (16 серпня - ред.) було власне багато повітряних тривог. І південь, і схід нашої держави був атакований. Пов'язане це з тим, що йдуть інтенсивні бойові дії на землі", - сказав він.
Ігнат зауважив, що росіяни піднімають у повітря не просто авіацію, а штурмову авіацію. Тому виникає загроза атаки.
"І власне винищувачі, які постійно працюють у небі", - сказа він.
Раніше речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала причини тривог через зліт російських МіГів.
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