Чому переговори з Росією поки що марні: начальник штабу РДК відповів

Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр із позивним "Фортуна" висловив свою думку щодо можливості переговорів між Україною та Росією.

Нині відсутні дієві інструменти для впливу на керівництво Росії, яке продовжує діяти з позиції сили. Тому про переговори говорити рано.

Про це начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр із позивним "Фортуна" сказав в інтерв'ю NV.

За його словами, багато людей плутають поняття "переговори" і "перемир'я". Переговори, за словами "Фортуни", передбачають офіційні зустрічі представників держав, де підбиваються підсумки та розглядаються пропозиції.

Однак, підкреслює військовий, нинішні успіхи українських сил навряд чи здатні змусити Путіна піти на компроміси. Росія звикла відповідати з позиції сили, тому, на думку "Фортуни", потрібні подальші зусилля, щоб здобути ефективний інструмент впливу на російське керівництво.

"Потрібно цю ситуацію розвивати далі, щоб отримати певний інструмент впливу. На мій погляд, наявними успіхами навряд чи можна переконати Путіна піти на певні компроміси", – вважає начальник штабу Російського добровольчого корпусу.

Нагадаємо, видання Politico з посиланням на заяви українських чиновників заявило, що Україна готова на мирні переговори з Росією, але не безпосередньо з Путіним, а за досвідом так званої "зернової угоди".

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