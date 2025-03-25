Чому перемир'я в Чорному морі невигідне Україні і до чого тут Китай і Туреччина: думка експерта

Він упевнений, що у разі перемир'я у Чорному морі Росія суттєво посилюється у регіоні, повертаючи свої позиції кінця 2022 року.

Перемир'я у Чорному морі, встановлення якого обговорювалося на переговорах у Саудівській Аравії, вигідне одночасно Росії та Сполученим Штатам, тоді як Україна від цього абсолютно нічого не виграє.

Про це розповів експерт Українського інституту майбутнього, політолог Ігар Тишкевич із Білорусі, який живе в Україні з 2008 року.

Експерт вважає дивними такі переговори, адже:

Українські порти працюють на прийом не тільки зерновозів, а й кораблів, які перевозять інші вантажі.

РФ також експортує свої товари через порти Чорного моря.

"І якщо порівнювати ситуацію з 2022 роком, коли судноплавство Чорним морем для України фактично було заблоковане, то сьогодні говорити про зернову угоду як про крайню необхідність не доводиться", – каже Тишкевич. Він наголошує, що тут йдеться про набагато більші глобальні геополітичні та геоекономічні речі.

Експерт нагадав, що Чорноморський флот РФ змушений був евакуюватися з Севастополя і кримських баз і сьогодні перебуває в порту Новоросійська.

У свою чергу, Україна суттєво наростила можливості завдання ударів по об'єктах Російської Федерації не лише на морі, по прибережній інфраструктурі. Зокрема портових об'єктах.

Інтерес Туреччини

Тишкевич зазначає, що ослаблення РФ веде до посилення іншої чорноморської держави — Туреччини. Яка за останні три роки:

Закрила питання Нагірного Карабаху, а в майбутньому, після укладання мирного договору між Азербайджаном та Вірменією, різко посилить свій вплив на Південному Кавказі. У тому числі за рахунок ослаблення позицій РФ у Вірменії.

Привела до влади у Сирії коаліцію, основу якої становлять протурецькі сили. При цьому суттєво послабила позиції курдів, які поки що користуються підтримкою США;

Підписала з лівійським урядом у Тріполі угоду про видобуток вуглеводнів у лівійських середземноморських водах.

Реалізує політику виведення держав каспійського басейну на європейський ринок нафти та газу через свою територію;

Реалізує спільно з КНР проект південної галузі проекту Road and Belt, що призведе до суттєвого зростання як турецького, так і китайського впливу в Південно-Східній Європі;

Активно входить до Африки з питаннями військово-технічного співробітництва.

Чому США з побоюванням ставляться до посилення Туреччини

На думку Тишкевича, уряд Туреччини складно віднести до тих, які сліпо йдуть у фарватері політики США. Швидше навпаки. Анкара може бути тактичним союзником Вашингтона, але лише тактичним.

"Співпраця Туреччини та КНР, а також — реалізація (в майбутньому) проектів Iraq Development Road і, в майбутньому, каналу Стамбул дозволяє Китаю створювати та зміцнювати "південно-європейську" вісь своєї присутності у вигляді Румунії-Угорщини-Сербії", - пише експерт.

Крім того, він вважає, що політика Туреччини щодо виведення Туркменістану та Казахстану на проекти продажу своїх вуглеводнів через турецьку (або азербайджанську) територію дає Європі можливість купівлі щодо дешевої сировини. Що забирає у Трампа пряник для Путіна у вигляді повернення РФ на європейський ринок газу.

Інтерес США

"Є інший об'єкт — Каспійський трубопровідний консорціум — нафтопровід з Казахстану до чорноморських портів РФ. Який на 24% (як мінімум) належить американським компаніям, 24% у власності Лукойл і ще 24% у російської держави. І по інфраструктурі КТК вже прилетіло. Менш ніж місяць тому була велика пожежа на КТК НПС "Кропоткінська". Туди ж якісь дрони прилетіли буквально вчора", – каже аналітик.

Чому нова "зернова угода" невигідна Україні

"А тепер давайте поговоримо про те, що дасть нова "зернова угода". Заборона на удари по кораблям і портовій інфраструктурі. А це означає, що РФ безперешкодно відновлює роботу КТК, чорноморський флот РФ частково повертається до Севастополя. Росіяни в черговий раз облаштують бази спостереження на "вишках Бойка", — сказав він.

Він упевнений, що у разі перемир'я у Чорному морі Росія суттєво посилюється у регіоні, повертаючи свої позиції кінця 2022 року.

Чинник Китаю

У цьому Туреччина втрачає можливість використовувати слабкість РФ різкого посилення свого впливу чорноморському регіоні. Як наслідок, питання реалізації китайсько-турецьких ініціатив стикаються з новими умовами та обмеженнями.

"І ця логіка пояснює чому для США раптом питання Чорного Моря стало пріоритетним. Для Трампа важливо отримати закріплену деякими домовленостями (за участю Сполучених Штатів) щодо Чорноморського регіону до саміту США-КНР. Адже тоді, користуючись його логікою, "одною сильною картою" у нього стане більше", - підсумував Ігар Тишкевич.

Раніше у ВМС розповіли, що означає припинення вогню на морі для України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.