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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1729
Час на прочитання
2 хв

Чому під час останнього удару вдалося збити менше російських ракет: експерт пояснив

Снєгирьов каже, що окупанти змінили тактику й стратегію завдавання ракетних ударів.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Ракетний удар

Ракетний удар / © ТСН.ua

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов пояснив, чому в ніч на 6 квітня вдалося збити менше російських ракет і дронів

Про це передає «Еспресо».

Він зауважив, що йдеться про комбінований характер ударів:

  • спочатку запускається багато безпілотників, які перевантажують фактично українську ППО,

  • до 30% з них — це так звані БПЛА-оманки, які мають на меті повністю знекровити ППО,

  • потім ворог завдає удар безпосередньо аеробалістичними засобами ураження «Іскандер-М» тощо.

Також Снєгирьов каже, що окупанти змінили тактику й стратегію завдавання ударів.

«Наразі вони концентрують удари по всіх без винятку обласних центрах України. І відповідно українська сторона прекрасно розуміє, що аеробалістичні цілі збивати можуть тільки зенітно-ракетні комплекси SAMP-T і Patriot, яких обмаль в української сторони. І ми стоїмо перед питанням: або захищати інфраструктурні об’єкти, мовиться про портову інфраструктуру, місця газонафтовидобутку, промислові об’єкти, або відповідно розкидати їх по кожному обласному центру», — сказав він.

Росіяни користуються цим фактом. Й іншого виходу, крім як нарощення кількості засобів ППО, експерт не бачить. Але в цьому питанні Україна повністю залежна від союзників.

Нагадаємо, вночі та вранці 6 квітня Київ та решта України перебували під обстрілом балістикою та крилатими ракетами з боку Росії.

У ніч проти 6 квітня сили протиповітряної оборони збили 13 ракет і 40 безпілотників. Загалом було виявлено 23 ракети різних типів та 109 ударних БпЛА

Раніше Юрій Ігнат розповів, що Росія змінила тактику ракетних ударів.

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