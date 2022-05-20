Чому під час ракетних обстрілів страждають цивільні об'єкти: в Міноборони назвали дві причини

Чому під час ракетних обстрілів страждають цивільні об'єкти: в Міноборони назвали дві причини

Ганна Маляр пояснила, що саме ворог намагається знищити в першу чергу.

Під час ракетних обстрілів України з боку Росії нерідко страждають цивільні об'єкти.

Коментуючи ракетні обстріли Одеської області, заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі всеукраїнського телемарафона пояснила, що саме ворог намагається знищити в першу чергу.

"З точки зору нашого відомства (Міністерства оборони України - ред.) ми можемо говорити лише про факт. Про постраждалих цивільних осіб надає інформацію ДСНС. Що стосується військових об'єктів, то ми про них не говоримо, тому що ми під час війни не надаємо інформацію про пошкодження військових об'єктів", - зазначила вона.

Але тут , за словами Маляр, нашим громадянам важливо розуміти такі моменти: що під час війни насамперед ворог завжди ставить завдання знищити перше – це військові об'єкти, друге – це ті об'єкти, які можуть посилювати обороноздатність. "Наприклад, це можуть бути склади, це можуть бути місця, де є запаси паливно-мастильних матеріалів. Потім на другому місці вже ідуть за цілями об'єкти інфраструктури: це дороги, залізниця та об'єкти критичної інфраструктури. І вже після того цивільні об'єкти", - розповіла заступниця міністра оборони.

Маляр назвала дві основні причини, чому під час ракетних обстрілів страждають цивільні об'єкти.

"Тому, те, що в нас страждають нерідко цивільні об'єкти, тут є дві причини. Перше – це те, що, дійсно, Росія воює, не дотримуючись правил і звичаїв війни, і цілить у тому числі у цивільні об'єкти, інша причина в тому, що вони (російські окупанти - ред.) не завжди потрапляють в об'єкти, які реально були їхніми цілями, і страждають цивільні об'єкти через це", - підсумувала вона.

Нагадаємо, на Одещині російська ракета влучила в один з об’єктів інфраструктури. Внаслідок чого спалахнула пожежа.

Крім того, що на Одещині окупанти завдали авіаудару по пляжній вбиральні.

У Лозовій ракетний удар зруйнував будинок культури

Читайте також: