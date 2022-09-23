Чому по Запоріжжю стало так багато прильотів в останні дні – відповідь експерта

Росія завжди намагається кошмарити найближче велике місто до лінії фронту для того, щоб створити хаос та паніку серед цивільного населення, вважає Олег Жданов.

На сьогоднішній день Запоріжжя стало прифронтовим містом. Воно перехопило пальму ракетних обстрілів у Харкова.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube каналі.

"І тепер Запоріжжя є ближчим великим містом до лінії фронту. І Росія завжди намагається кошмарити найближче велике місто до лінії фронту для того, щоб створити хаос і паніку серед цивільного населення. Тому, на мій погляд, так зросла інтенсивність обстрілів Запоріжжя", — пояснив експерт.

Жданов додав, що Запоріжжя обстрілюють ракетами, Запоріжжя обстрілюють реактивними системами великої дальності типу "Смерч", обстрілюють ракетами С-300, переробленими на клас "земля-земля".

"Ось саме тому в Запоріжжі збільшилися ракетні обстріли. Якщо з ракетами ще боротися можна, я думаю, засоби ППО будуть посилені і командування вживатиме заходів для того, щоб максимально убезпечити Запоріжжя від ракетних обстрілів, поки не прийдуть протиракетні комплекси, які нам обіцяють, але постійно відкладають терміни їх передачі, особливо Німеччина. То від реактивних систем залпового вогню захиститися на сьогоднішній день поки що дуже і дуже складно. Ось бачите, Ізраїль уже почав нам постачати засоби боротьби з безпілотниками, можливо, все-таки вони наважаться якісь інші засоби ППО, які вони мають, передати нам", — підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, окупанти випустили Запоріжжя близько 10 снарядів.

Ракетний обстріл Запоріжжя: один загиблий та п'ятеро поранених

Читайте також: