Чому Польща і Румунія піднімають літаки, коли "Шахеди" атакують Україну: пояснення Ігната

Така практика триває вже не перший день.

Країни, які межують з Україною, дбають про свою безпеку, тому піднімають винищувачі, коли РФ атакує мирні українські міста.

Про це заявив спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат.

"Раніше цього не було, а мало б бути, як на мене. Якщо йде така атака, кожна країна повинна подбати про захист своїх кордонів і громадян. Прилітало і в Румунію, і пролітало через Румунію, нехай клаптик, але пролітали ракети і падали уламки в Польщі. Тому країни, які хоч і в колективній безпеці перебувають, все одно мають дбати і про особистий захист, тому в разі чого вони бачать, якщо йде атака "Шахедів", розуміють, що "Шахед" може з курсу збитись, може бути недобитий нашими засобами вогневими, змінити курс, полетіти. Вочевидь, треба перестрахуватись, захистити свою територію. Така практика вже не перший день триває, коли піднімають винищувачі Повітряні сили Польщі та Румунії.

Вони захищають свої країни. Чи будуть вони збивати десь на українській території той чи інший апарат, який буде в їхній бік летіти? Давайте цю тему залишимо дипломатії", - сказав він.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ до України повітряний простір Польщі тричі порушували російські ракети. У листопаді – під час російського обстрілу – дві ракети влучили у польське зерносховище. Тоді загинуло двоє людей.

У жовтні 2022 року збита російська ракета впала у Молдові.

Під час атаки російських безпілотників в Одеській області в ніч проти 10 лютого у Румунії оголосили попередження для населення прикордонних населених пунктів і підіймали винищувачі F-16.

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