Чому ППО під час атак збиває малий відсоток балістики: експерт зробив тривожний прогноз

Обстріл України / © tsn.ua

Низький відсоток збиття балістичних ракет під час російської атаки в ніч проти 13 січня зумовлений тим, що ворог цілеспрямовано обирав для ударів регіони, які не захищені потужними західними зенітно-ракетними комплексами.

Таку думку в ефірі Radio NV висловив військовий оглядач Денис Попович.

За словами експерта, статистика збиття ворожих цілей (28% балістики) напряму залежить від географії розташування засобів ППО. Росіяни чудово розуміють, де саме українська оборона є найбільш щільною, а де існують прогалини.

«Вони били не лише по Києву та області. А й по інших регіонах, які не прикриті ЗРК Patriot. Через це такий низький відсоток збиття», — пояснив Попович.

Він наголосив, що ворог використовує саме ті засоби ураження, які українським військовим збивати найважче за відсутності спеціалізованих систем перехоплення балістики. Як наслідок, результати обстрілу стали відчутними для енергетичної інфраструктури країни.

Яка головна мета ворога

Військовий оглядач переконаний, що подібні ракетні атаки не мають жодного впливу на ситуацію безпосередньо на лінії фронту. Головна мішень Кремля — цивільне населення в тилу.

«Це намагання вплинути саме на мирне населення. Позбавити тепла, води, електрики», — зазначив експерт.

За його словами, стратегія Москви полягає у створенні нестерпних умов життя, щоб змусити українців тиснути на владу.

«Для того, щоб люди відчули ці проблеми і пішли перекривати вулиці, вимагати від влади йти на поступки в мирному процесі, прийняти умови РФ. У цьому полягає загальна ціль ворога», — підсумував Попович.

Водночас він нагадав, що подібна тактика терору бомбардуваннями використовувалася ще під час Другої світової війни, однак вона довела свою неефективність і ні до чого не призвела.

Нагадаємо, Росія продовжує адаптувати свої ударні безпілотники до українських систем протидії. Після невдалої спроби використання реактивної «Герань-3», яку українські зенітні дрони навчилися ефективно перехоплювати, окупанти представили нову модель — «Герань-5».

За оцінками військових експертів, вона має значно вищу швидкість і дальність польоту, може запускатися з літака-носія та створює нові виклики для систем ППО і мобільних вогневих груп.