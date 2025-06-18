Чому ППО України під загрозою: аналітик пояснив нову тактику РФ

Шахеди / © ТСН.ua

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Росія суттєво змінила підхід до атак на Україну, застосовуючи комбіновану тактику з використанням великої кількості засобів ураження у межах одного сектору.

Про це заявив експерт з авіації Анатолій Храпчинський в ефірі Київ24.

За словами аналітика, нова стратегія РФ полягає в одночасному запуску аеробалістичних, балістичних ракет, ударних та імітаційних безпілотників і крилатих ракет. Ворог також використовує тандемні запуски, коли дві ракети летять однією траєкторією — одна за одною. Це робить їх важкими для виявлення та перехоплення.

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Храпчинський наголосив, що таким чином росіяни намагаються навантажити українську систему протиповітряної оборони, яка фізично не може одночасно відстежити велику кількість цілей. У деяких випадках радіолокаційні засоби ППО здатні супроводжувати лише до 10 об’єктів.

У відповідь на зростання загроз, експерт пропонує розширення арсеналу засобів перехоплення — від звичайної артилерії до малих ракетних комплексів, дронів-перехоплювачів, а також електромагнітної та лазерної зброї. Також слід посилити систему радіоелектронної боротьби.

«На один сектор має бути сконцентровано всі типи засобів перехоплення, щоб реагувати швидко й точно залежно від типу цілі», — підсумував Храпчинський.

Нагадаємо, окупанти почали використовувати нові бойові частини на дронах-камікадзе типу Shahed-136.

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Тепер ці безпілотники оснащуються комбінованими бойовими частинами двох типів — російського та іранського виробництва. Обидві мають вагу в 90 кг, що майже вдвічі більше за стандартну 50-кілограмову версію, яка застосовувалася раніше.

Взимку 2023 року росіяни вже застосовували подібну 50-кілограмову бойову частину БСТ-52 з аналогічною дією. Проте нова версія майже вдвічі потужніша.

Паралельно армія РФ також використовує іранські бойові частини аналогічної ваги — 90 кг. Вони поєднують у собі кумулятивну, уламкову та фугасну дію, але не мають запалювальних компонентів. Вибухова речовина — на основі октогену з алюмінієм (типу ОЛА) та проміжним детонатором із шашок гексогену.