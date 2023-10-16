Чому призупинився "масштабний наступ" окупантів на Лиман: у ЗСУ назвали декілька причин

Наймовірніше, через декілька днів противник знову піде у наступ.

Протягом минулої доби на Лиманському напрямку ворог не проводив штурмових дій. У ЗСУ назвали декілька причин, чому призупинився наступ росіян.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарфону у понеділок, 16 жовтня.

"Напередодні вчора, 15 жовтня, вони намагалися там проводити свої наступальні дії, однак їх зустрів шалений спротив Сил оборони України, на наші потужні вибухові загородження. Вони і самі про це неодноразово повідомляли, що їхньому наступу заважає щільна мінно-вибухова полоса, через яку не так легко пройти їхній техніці та піхоті. Окрім того, звичайно фортифікаційні обладнання там досі надійні. Ми маємо потужні укріпрайони у цьому напрямку. Противник отримав по зубах і відійшов назад для перегруповання та відновлення своїх втрат. Можливо, переоцінить свою тактику, це ненадовго", - пояснив він.

На його думку, наймовірніше, через декілька днів, можливо, і раніше окупанти відновлять свої наступальні дії.

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