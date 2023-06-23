Чому противник веде активний наступ на Лиманському та Куп’янському напрямках — пояснення експерта

Ворог намагається змістити акцент уваги українського Генштабу з південного напрямку, зокрема з півдня Запорізької області, на схід.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов, коментуючи заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр про те, що на сході України тривають важкі бої і що окупанти ведуть наступ на Лиманському та Куп’янському напрямках.

За словами експерта, росіяни намагаються розпорошити українські стратегічні резерви: “Зараз вони значно активізувалися на Лиманському та Куп’янському напрямках. Насправді в районі Серебрянського лісництва відбуваються дуже запеклі бої. Про це повідомляють і офіційні речники, є і чимало інсайдерської інформації з цього напрямку. Росіяни намагаються змістити акцент уваги українського Генштабу з південного напрямку, відповідно з півдня Запорізької області, на схід”.

Одночасно з цим ворог намагається реалізувати хоча б частину планів Путіна, бо вони все ще марять тим, що зможуть повністю взяти під контроль територію Донецької та Луганської областей, зауважив Владислав Селезньов: “Відомо, що під контролем української армії перебувають лише невеличкі населені пункти, як-от Білогорівка (Луганська область)”.

Там так само тривають запеклі бої, і росіяни, щоб здобути певні результати, намагаються і через Серебрянське лісництво тиснути на український гарнізон, що діє на цій ділянці фронту, резюмував експерт.

Ситуація на фронті 23 червня

За даними Генштабу ЗСУ на ранок 23 червня, російські загарбники зосереджують основні зусилля на чотирьох напрямках фронту: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. За добу там відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Водночас Маляр повідомила, що Сили оборони України зупинили наступ російських сил на Куп'янському та Лиманському напрямках.

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