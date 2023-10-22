Чому провалились плани росіян під Авдіївкою: військовий оглядач розібрав класичний сценарій ворога

Костянтин Машовець – про помилки планування та підготовки цієї самої Авдіївської наступальної операції російськими командними структурами відповідного рівня.

Шанси росіян на успіх Авдіївської наступальної операції стають дедалі меншими.

Військовий оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець проаназізував планування та підготовку Авдіївської наступальної операції російськими командними структурами відповідного рівня у своїй колонці на Оbozrevatel.

Куп'янський напрямок став "конкурентом" Авдіївки

За словами експерта, оперативної раптовості, на яку явно розраховувало російське військове командування, на Куп'янському напрямку досягти було набагато важче, ніж під Авдіївкою.

"Крім того, шансів "оточити і рішуче розгромити", згідно з постулатами радянської військової школи оперативного мистецтва, там було значно менше, ніж під Авдіївкою", – додав він.

Костянтин Машовець зробив іще одне зауваження.

"Видати за "рішучу перемогу" цілком ймовірний зрив українського контрнаступу в Південній операційній зоні також ПОКИ було неможливо. Просто тому, що він "остаточно не зірваний". ЗСУ продовжують активні наступальні дії, принаймні, за одним напрямком – Мелітопольським", – зауважив експерт.

Також, за його словами, для організації, підготовки та проведення операції в районі Авдіївки не потрібно переміщувати значну масу військ. Вони й так були розгорнуті.

"Головним чином, це 8-ма загальновійськова армія Південного військового округу, включно з її 1-им армійським корпусом (АК) практично в повному складі, а також ціла низка частин і підрозділів 20-ї та 150-ї мотострілецької дивізії (мсд) цієї армії. Їх залишалося лише доукомплектувати та поповнити", – пояснив експерт.

Тож, стає очевидним, що російське військове командування ухвалило у певний момент остаточне рішення про проведення цієї операції саме в районі Авдіївки, але, зокрема випустило з уваги цілу низку факторів, що суттєво вплинули та продовжують впливати на її перебіг:

Українська армійська розвідка за допомогою інформації від країн-союзників розкрила суть та зміст усього процесу підготовки операції. Особливо в контексті реалізації намірів росіян створити рішучу перевагу в силах та засобах на вибраних ділянках та напрямках.

"Тому з оперативною раптовістю російському командуванню довелося у цьому випадку розпрощатися", – дауважив аналітик.

Противник також не зміг створити переваги у контрбатарейній боротьбі на цьому напрямку. Отже, українська артилерія отримала можливість надавати досить ефективну вогневу підтримку своїм військам, що обороняються. Опанування вогневою ініціативою, насамперед в артилерійському сегменті, це явно не про російські війська під Авдіївкою.

Рівень бойового управління та взаємодії в частинах та з'єднаннях російських військ під час операції, особливо в тактичній ланці, не відповідав поставленим завданням та заданому темпу наступу.

"Російське командування не могло цього не знати, проте спланувало дії своїх військ таким чином, що їм залишалося лише одне з двох – або "імпровізувати" вже під час справи, або бути розгромленими в лобових атакуючих штурмових діях", – додав він.

Щодо висновку стосовно російського наступу під Авдіївкою, то на думку оглядача, він може повторитися.

"Причому саме там, де російське командування побачить порівняно швидкий і порівняно легкий спосіб "перемогти". Нині на фронті таких напрямів та ділянок не так уже й багато", – висловив думку Костянтин Машовець.

Нагадаємо, окупанти під час наступу на Авдіївку розбиваються на невеликі групи і намагаються діяти секторально, щоб щільніше оточити місто.

Також росіяни риють тунелі у напрямку Авдіївки, щоб непомітно підібратись до позицій ЗСУ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.