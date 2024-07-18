Чому провалився український контрнаступ: британські аналітики назвали головні помилки

Найсерйознішою помилкою українського командування аналітики називають хибний розрахунок на те, що росіяни не витримають і побіжать.

На думку експертів з британського аналітичного центру з оборонних питань RUSI, Україна не зможе провести новий наступ у найближчому майбутньому. У доповіді центру під назвою "Попередні уроки українських наступальних операцій 2022-23 років" аналітики назвали головні помилки, що призвели до провалу контрнаступу Збройних сил України влітку минулого року.

Про це пише BBC.

"Початковий задум автори називають обґрунтованим: 12 українських бронетанкових і механізованих бригад мали здійснити прорив на ділянці завширшки 30 км, ізолювати Токмак протягом семи днів, а потім прорватися на південь до Мелітополя. За такого темпу Росія б не встигла підтягнути резерви, і українським військам, що наступали, потрібно було лише подолати опір шести російських полків в обороні", – пише видання.

Також читайте Де намагається прорватися РФ і якою ціною: останні новини з фронту

Експерти вважають, що здійснити цей план завадила низка помилок, допущених союзниками України та командуванням ЗСУ, а саме:

недостатня кількість та затримка постачання західної зброї, що не дозволило українським захисникам належним чином опанувати нову техніку;

ставка на менш підготовлені частини, які кинули на прорив російської оборони, залишивши більш досвідчених бійців тримати фронт на інших ділянках;

розпорошення сил для контрнаступу за кількома напрямками;

провал оперативної безпеки як з боку України, так і з боку союзників, про що свідчить беззаперечна наявність у Росії точних розвідданих про напрямок головного удару ЗСУ.

Але найсерйознішою помилкою українського командування аналітики називають хибний розрахунок на те, що росіяни не витримають і побіжать, як це було під Харковом 2022 року.

"Коли цього не сталося, ЗСУ безнадійно втратили темп", – зазначають автори статті.

Попри впевненість у неспроможності Сил оборони повторити контрнаступ найближчим часом, аналітики вважають, що Україна наразі може завдавати реальну шкоду російській армії, а також нарощувати удари по території РФ, щоб максимально знищити інфраструктуру, яка генерує доходи для бюджету країни-агресора. І саме на цих задачах зараз мають зосередитися українські захисники.

Нагадаємо, генерал Маломуж пояснив, чому окупанти посилили натиск на фронті та удари по українських містах. На його думку, Путін ставить перед окупаційною армією в Україні завдання захопити ще більше територій, щоб мати вигідні позиції на полі бою під час тиску на США та країни ЄС щодо проведення “мирних переговорів” на умовах Росії. Однак для тривалого натиску на фронті у держави-агресорки недостатньо резервів.

Читайте також: