Чому Путін намагається зірвати постачання західної зброї до України: в ISW пояснили

Росіяни намагалися маніпулювати темою переговорів у грудні 2022 року, щоб затримати постачання західних танків.

Москва поширює наратив, що нове озброєння становитиме загрозу безпеці Російської Федерації.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Володимир Путін ще у грудні 2022 року звинуватив Сполучені Штати Америки в навмисному затягуванні війни після дозволу надати Києву ЗРК Patriot. Путін абсурдно натякнув, що Україна використовуватиме оборонні системи протиповітряної оборони Patriot для ударів по території Росії. Ця інформаційна операція мала на меті призупинити допомогу Заходу та зірвати поточні й заплановані російські військові операції", – йдеться у звіті ISW.

Кремлівські чиновники продовжують посилювати наратив про те, що передавання Заходом високоточних ракетних систем великої дальності та танків Leopard 2 створить нову загрозу безпеці Росії. Тоді як вони не становлять більшої загрози, ніж постачання радянських танків чи інших високоточних систем.

"Збройні сили України не використовували надані Заходом системи HIMARS для ударів по території Росії. Думка про те, що Україна вторгнеться до РФ за допомогою німецьких Leopard, викликає сміх", – зазначають аналітики.

Інформаційна кампанія Кремля переслідує дві цілі:

максимальне затягування прибуття західних танків, щоб затримати відновлення українських контрнаступів і виграти час для власних наступальних операцій;

порушення формулювання узгодженого західного підходу до повного переходу України на західні системи озброєнь – Захід повинен буде зробити це, так як запаси зброї радянських часів уже вичерпані.

Раніше аналітики повідомили, що Україна могла б вести успішні контрнаступальні операції після звільнення ЗСУ Херсона 11 листопада 2022 року і тим самим позбавити росіян можливості відновити свої сили, якби західні партнери вчасно надали необхідне озброєння. Наразі бойові дії перейшли до позиційної війни.

А німецькі видання писали, що уряд Німеччини "почав активний дипломатичний наступ" і намагається переконати інші держави взяти конкретну участь у постачанні танків до України.

Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков має намір найближчими тижнями говорити з партнерами про надання Україні винищувачів. Він сподівається, що отримає позитивне рішення, адже Україні для ефективної боротьби з російськими окупантами необхідне озброєння.

Танк "Leopard 2" із Канади вже наближається до України