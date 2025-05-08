Чому Путін називає війну в Україні війною "проти колективного Заходу": розвідка Британії назвала справжню причину

Володимир Путін — очільник Кремля / © Associated Press

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Зміна риторики президента РФ Володимира Путіна щодо війни в Україні має на меті виправдати тривалість конфлікту та втрат росіян, що постійно зростають. Отже очільник Кремля вже не називає війну проти України «СВО». Натомість він каже, що Росія воює «проти колективного Заходу».

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 8 травня.

Британські фахівці проаналізували слова очільника Кремля 4 травня про те, що Росії за час повномасштабної війни проти України «не було потреби» застосовувати ядерну зброю, і що він «сподівається, що це не буде потрібно». Також Путін заявив, що Росія «наодинці протистоїть всьому колективному Заходу».

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Аналітики вважають, що в Кремлі не мають на меті стримувати ядерні погрози.

Вони також нагадали, що у Росії тепер регулярно кажуть про війну проти України як війну «проти колективного Заходу» на противагу початковому наративу про «СВО», що мала викликати сприйняття війни проти України як чогось незначного у масштабах і часі.

«Ця риторика, ймовірно, має на меті виправдати тривалість конфлікту та постійно зростаючі російські втрати (ймовірно понад 950 тисяч, з яких 200-250 тисяч російських війсьових — вбитими). Також вона, скоріш за все, має на меті налаштувати російське населення на триваліший конфлікт і пов’язане з цим зниження рівня життя в країні», — йдеться у звіті.

Нагадаємо, помічник очільника Росії Ушаков сказав, що у Кремлі розчаровані Вашингтоном. При цьому, за словами Ушакова, РФ та США рухаються до зустрічі президентів двох країн — Дональда Трампа та Володимира Путіна.

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