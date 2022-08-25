Чому Путін не наважився обстріляти Київ ракетами на День Незалежності: пояснення політолога

Український політолог Микола Давидюк вважає, що Росія не обстріляла Київ ракетами у День Незалежності завдяки прем'єру Британії Борису Джонсону, який перебував у столиці з візитом.

За словами політолога, російський "фюрер" Володимир Путін розумів, якби окупанти завдали удару по Києву, коли там перебував британський лідер, це призвело б до серйозних наслідків для РФ.

Про це 24 каналу розповів український політолог Микола Давидюк.

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"Джонсон розумів, якщо Путін стрілятиме в нього, то це буде війна Великої Британії та НАТО проти росії. Путін злякався його приїзду і в Київ не стріляв. Тому, зокрема, дякуючи Борису Джонсону, ми вчора не мали прильотів по Києву", – зазначив Давидюк.

Нагадаємо, 24 серпня з візитом у Києві перебував прем'єр Британії Борис Джонсон, аби особисто привітати українців з Днем Незалежності. Британський лідер зустрівся із Зеленським та оголосив про надання Україні нового великого пакета військової допомоги на $63,7 млн.

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