Чому Путін не обговорював ситуацію на фронті в Україні під час параду у Москві: пояснення ISW

Володимир Путін / © Associated Press

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Український опір за підтримки Заходу завадив російським військам виконати будь-яку з їхніх самовизначених цілей в Україні протягом минулого року. Це позбавило президента Росії Володимира Путіна значних успіхів на полі бою для святкування Дня Перемоги.

Про це пишуть у ISW.

“Путін не обговорював ситуацію на полі бою в Україні під час святкування Дня Перемоги Росією в Москві 8 та 9 травня, але заявив, що вся Росія підтримує російських військовослужбовців, які воюють в Україні. Російські війська не захопили жодних значних міст в Україні з моменту захоплення Авдіївки в лютому 2024 року, а єдиним середнім населеним пунктом, який російські війська захопили в Україні з грудня 2024 року, є Велика Новосілка (довоєнне населення 5000 осіб)”, — йдеться у звіті.

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Українські джерела раніше повідомляли, що російські війська намагаються захопити Покровськ, Часів Яр, Торецьк та решту Луганської області та просунутися до Дніпропетровської області до Дня Перемоги 9 травня. Російські війська не досягли жодної з цих цілей і фактично намагаються захопити Покровськ, Часів Яр та Торецьк приблизно рік.

“Далекобійні удари України та покращена інтеграція тактичних операцій безпілотників з оборонними операціями та контратаками — все це завдяки західній військовій підтримці — уповільнили, а в деяких місцях і зупинили російські наступальні операції в Україні. Успішна інтеграція Україною українських новаторів та операторів безпілотників із наземними військами, схоже, зупинила наступ Росії на Покровськ та Торецьк у 2024 та на початку 2025 років”, — пишуть аналітики.

Атака по російських складах боєприпасів, об'єктах оборонної промисловості та нафтогазовій інфраструктурі часом підривали здатність Росії постачати підрозділи на передовій та посилювали зростання витрат на війну Росії проти України. В Інституті додають, що українські війська також навмисно загострили інші вразливості Росії протягом останнього року, включаючи загострення дефіциту оперативних резервів Росії, розпочавши вторгнення до Курської області у серпні 2024 року та змусивши російських військових передислокувати війська з інших прифронтових районів для захисту від вторгнення.

ISW додає: єдиною нещодавньою військовою операцією, яку Путін представив у День Перемоги, було відбиття українського вторгнення до Курської області.

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Раніше йшлося про те, що Путін прагне продовжувати війну в Україні.