Чому Путін не оголосив "воєнний стан" у Криму: експертка пояснила, що означав би жорсткий режим на півострові

Саме з політичних міркувань в Криму і не запроваджували воєнний стан.

Кремлівський "фюрер" 19 жовтня оголосив про запровадження "воєнного стану" на частині захоплених Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, однак чому в цьому списку Путіна немає Криму?

В інтерв’ю ТСН.ua голова напряму "Регіональна безпека та дослідження конфліктів" Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна пояснила, що означав би жорсткий режим на півострові.

"Це частковий захід, щоб показати, що ситуація в Криму не вважається критичною. Нагадаю, російська пропаганда протягом всього часу представляла Крим, як оплот такої стабільності і захищеності. Тому всю цю історію в буквальному сенсі підірвав вибух на Кримському мосту", - сказала експертка.

За логікою Кремля, додала Золкіна, Крим не може бути віднесений до якоїсь зони небезпеки. Саме з політичних міркувань в Криму і не запроваджували воєнний стан.

Жорсткий режим в Криму означав би, що Росія не контролює достатнім чином всі процеси, які там відбуваються.

Нагадаємо, МЗС назвало указ Путіна нікчемним. У відомстві наголошують, що метою окупантів є придушення опору українців, а ще "документ" є новим злочином Росії проти українців.

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