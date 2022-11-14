Чому Путін не збирається відсторонити Шойгу попри критику – пояснення радника голови МВС

Попри те, що міністра оборони Росії Сергія Шойгу багато критикують через провали російської армії у війні проти України, Володимир Путін не збирається зняти його з посади.

Про це в ефірі Радіо НВ розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

За його словами, це зумовлено тим, що Міноборони Росії – це не просто прізвище Шойгу, а величезний механізм, який дозволяє керувати необмеженими людськими і майже не обмеженими фінансовими ресурсами.

"Путін неодноразово давав зрозуміти, що не буде змінювати Шойгу… Путін прекрасно розуміє, як працює система. І зараз прибрати Шойгу, поставити когось незрозумілого для нього, — це отримати можливість дуже серйозних проблем. Зокрема тієї, що армія на цьому етапі, під час війни, сильніша за ФСБ. Тому він дуже боїться будь-якого іншого, крім Шойгу, якому він 100% довіряє", - пояснив Денисенко.

Провали РФ у війні проти України

Останніми тижнями російська армія зазнає більших втрат серед своїх солдат у війні, ніж це було ще декілька місяців тому. За даними Генштабу, станом на 14 листопада втрати окупантів становлять вже понад 81 тис. солдат.

Армія РФ після 8 місяців окупації Херсона втратила контроль над містом. Збройні сили України звільнили Херсон 11 листопада.

На думку колишнього командувача сухопутних сил США у Європі, генерал-лейтенанта Бена Годжеса, Україна може звільнити Маріуполь та Мелітополь до січня 2023 року, а після того розпочнеться звільнення Криму.

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