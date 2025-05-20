Чому Путін не зупиниться, навіть якщо втратить мільйони: прогноз британського генерала

Володимир Путін / © Associated Press

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Володимир Путін розглядає війну винятково як інструмент досягнення політичних цілей і продовжуватиме бойові дії, доки не досягне бажаного, незалежно від кількості жертв.

Генерал-майор Збройних сил Великої Британії у відставці Чіп Чепмен в інтерв’ю “24 Каналу” оцінив здатність Росії вести війну проти України попри втрати, санкції та економічний тиск.

“Війну не припиняють через мільйони загиблих. Її ведуть, поки не досягнуть політичного результату”, — наголосив Чепмен.

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Він зазначив, що риторика Кремля — зокрема заява Пєскова про продовження бойових дій до виконання “всіх завдань” — свідчить, що Москва не налаштована на мир.

Водночас економіка Росії хоча і не в стані колапсу, проте перебуває під серйозним тиском. За словами генерала, Кремль спирається на “стратегію виживання”, а головну роль у цьому відіграє Китай.

“80% імпорту з Китаю — це товари подвійного призначення. Пекін також сприяє постачанню боєприпасів з боку Північної Кореї. Це дозволяє Китаю зберігати ілюзію нейтралітету, водночас не допустивши поразки Росії”, — пояснив Чепмен.

У підсумку Росія дедалі більше потрапляє в економічну й політичну залежність від Пекіна.

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Колишній британський командувач підкреслив, що Росія наразі відчуває перевагу, оскільки вбачає в українській обороні слабкість, зокрема через паузу в західній військовій допомозі на початку 2024 року. За його словами, “армії, які наступають, рідко зупиняються, коли вважають супротивника слабшим”.

Раніше старший науковий співробітник Центру безпекової політики (США) Андрій Ілларіонов зазначив, що так звані “нищівні санкції” не означатимуть припинення Путіним військових дій. Вони можуть лише зменшити обсяг ресурсів, доступних Путіну для продовження війни, але не для її зупинення.