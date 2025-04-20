Чому Путін оголосив "Великоднє перемир’я": британський аналітик назвав три важливі причини

Президент РФ Володимир Путін / © Фото з відкритих джерел

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Президент держави-агресорки Володимир Путін мав щонайменше три причини для того, щоб оголосити так зване «Великоднє перемир’я», якого, щоправда, російські окупанти не дотримуються.

Чому господар Кремля запропонував припинити вогонь, пояснив військовий аналітик Sky News Шон Белл.

За його словами, у такий спосіб Путін насамперед намагається продемонструвати себе «миротворцем» перед самими росіянами, щоб отримати підтримку своєї політики.

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Друга причина, як каже Белл, «набагато цинічніша» і полягає в тому, що Путін хоче виграти час для передислокації 50 000 російських військ із майже повністю звільненої Курської області до лінії фронту на Донбасі.

«Я зовсім не здивуюся, якщо Росія використовує цю паузу, щоб перемістити свої сили і бути готовою до наступного великого наступу», — припустив аналітик.

Також Белл припускає, що причина оголошеного перемир’я полягає в стурбованості Кремля тим, що Дональд Трамп і США можуть відмовитися від планів реінтеграції Москви у світову спільноту.

«Трамп пропонує Путіну варіант: повернутися зі статусу ізгоя, потенційно повернутися до G8, не мати НАТО на порозі, позбутися деяких санкцій. Я підозрюю, що Путін буде трохи стурбований тим, що непередбачуваний Трамп може раптово знову підтримати Україну», — зазначив аналітик.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше попередив, що Сполучені Штати розглядають можливість виходу з переговорного процесу щодо миру в Україні у разі, якщо одна із сторін продовжить перешкоджати досягненню компромісу.