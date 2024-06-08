Чому Путін прагне зірвати Саміт миру у Швейцарії – думка опозиційного журналіста РФ

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що президент-диктатор Володимир Путін з усіх сил намагається зірвати Саміт миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, аби не допустити дипломатичних успіхів президента України Володимира Зеленського. Путін зараз зосередився особисто на Зеленському.

Про це він сказав у коментарі "24 Каналу".

За словами журналіста, Росії у цьому допомагає Китай, який намагається впливати на різні країни і не допустити їхньої участі у саміті. Пекін робить це на прохання Путіна.

Для Путіна важливо не допустити дипломатичної перемоги України.

"У нього зараз фіксація особисто на президентові України Зеленському. Путін його сприймає як особистого ворога. Він намагається не допустити дипломатичної перемоги Зеленського. Знаючи, як президент України вкладається у Саміт миру, він намагається всіляко його зруйнувати", - зазначив російський опозиційний журналіст.

Нагадаємо, президентка Швейцарії зробила заяву про те, чи закінчиться війна в Україні після Глобального саміту миру.

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