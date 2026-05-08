Чому Путін пропонує перемир’я 9 травня: експерт викрив задум диктатора

Володимир Путін

«Перемир’я» на 9 травня потрібно РФ для завезення військ до «сірої зони» і накопичення запасів.

Про це в етері «Київ24» повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

«Цей крок не про мир, а про підготовку до нових атак. Росія використовує паузу, щоб провести ротації та закріпитися ближче до лінії фронту. Паралельно росіяни накопичують ракетні й дронові запаси, щоб згодом продовжувати активні дії», — зазначив він.

За його словами, «перемир’я» також має інформаційну мету — створити ілюзію готовності до миру перед громадянами РФ та перекласти відповідальність на Україну. Мовляв, Росія готова до тиші, а Україна — ні.

Можливість припинення вогню на 9 травня президент США Дональд Трамп обговорив із Путіним у телефонній розмові. Примітно, що і в Білому домі, і в Кремлі назвали це своєю ініціативою.

Дипломатичними розмовами підштовхнути Москву до реального миру неможливо, заявив в інтерв’ю телеканалу Newsmax президент України Володимир Зеленський.

Зі сторони США необхідні жорсткіші та послідовніші дії щодо Кремля, зокрема санкційний і політичний тиск, вважає глава держави.

«Знаєте, я побоююся, що якщо ми будемо лише вести переговори, Росія не відчує найголовнішого — що Америка може чинити на неї тиск. Сполучені Штати не можуть посилити тиск за допомогою нових санкцій, зараз вони їх зняли. Так, через Близький Схід, і ми це відчуваємо… І я, звісно, цього побоююся, тому що Росія не відчуває тиску, і для них нормально продовжувати цю війну таким чином. До речі, вони не в сильній позиції, Росія не перемагає. Ми перебуваємо в кращій позиції за останні 9-10 місяців. Я маю на увазі, на полі бою», — сказав президент України.

Заради наближення миру український лідер заявив про готовність запровадити енергетичне перемир’я, якщо Москва діятиме аналогічно. Володимир Зеленський наголосив: у разі ударів російської армії по українській енергетичній інфраструктурі Сили оборони України відповідатимуть симетрично. Позиція Києва — вогонь слід припинити не на день, а на тривалий строк, щоб гарантувати безпеку.

