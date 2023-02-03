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Чому Путін розв'язав війну проти України: колишній депутат Держдуми назвав три причини

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Чому Путін розв'язав війну проти України: колишній депутат Держдуми назвав три причини

Фото: Associated Press

Геннадій Гудков переконаний, що Путін має бути покараний.

Колишній депутат Держдуми Геннадій Гудков назвав причини, через які кремлівський диктатор Володимир Путін розв'язав кровопролитну війну проти України.

Як зазначив Гудков у коментарі каналу FREEДОМ, однією з таких причин було бажання Путіна будь-якою ціною втримати владу.

"2014 року він окупував Крим, і у нього рейтинг злетів до небес, але цього рейтингу вистачило на п'ять років. До 19-го року Путін втратив підтримку умовної більшості і почав думати, що б зробити таке, щоб підтримку повернути", - зауважив Гудков.

"Плюс до цього Україна набирала хід, починала наздоганяти і переганяти Росію за якістю життя, за доходами. Це було для Путіна небезпечно. Плюс образа за 2014 рік. Путін дуже злопам'ятний, мстивий, дріб'язковий", - додав Гудков.

За його словами, Путін придумав війну, розраховуючи на те, що одним ударом він вирішить одразу три завдання: підніме свій рейтинг, знищить хороше життя українців, помстившись за 2014 рік, і буде переможцем в історії.

"Переконати його цього не робити було неможливо. Він усіх там тиснув, ламав через коліно... Путін розв'язав абсолютно божевільну війну, яка від самого початку для нього була катастрофою і поразкою. Путін повинен бути покараний", - резюмував Гудков.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк упевнений, що великий наступ" очільника Кремля Путіна провалиться, як і попередній.

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Дата публікації
Перегляди
3213
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