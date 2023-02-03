Чому Путін розв'язав війну проти України: колишній депутат Держдуми назвав три причини

Колишній депутат Держдуми Геннадій Гудков назвав причини, через які кремлівський диктатор Володимир Путін розв'язав кровопролитну війну проти України.

Як зазначив Гудков у коментарі каналу FREEДОМ, однією з таких причин було бажання Путіна будь-якою ціною втримати владу.

"2014 року він окупував Крим, і у нього рейтинг злетів до небес, але цього рейтингу вистачило на п'ять років. До 19-го року Путін втратив підтримку умовної більшості і почав думати, що б зробити таке, щоб підтримку повернути", - зауважив Гудков.

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"Плюс до цього Україна набирала хід, починала наздоганяти і переганяти Росію за якістю життя, за доходами. Це було для Путіна небезпечно. Плюс образа за 2014 рік. Путін дуже злопам'ятний, мстивий, дріб'язковий", - додав Гудков.

За його словами, Путін придумав війну, розраховуючи на те, що одним ударом він вирішить одразу три завдання: підніме свій рейтинг, знищить хороше життя українців, помстившись за 2014 рік, і буде переможцем в історії.

"Переконати його цього не робити було неможливо. Він усіх там тиснув, ламав через коліно... Путін розв'язав абсолютно божевільну війну, яка від самого початку для нього була катастрофою і поразкою. Путін повинен бути покараний", - резюмував Гудков.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк упевнений, що великий наступ" очільника Кремля Путіна провалиться, як і попередній.

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