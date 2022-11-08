Чому Путін так наполегливо хоче переговорів і як підштовхує до цього Україну: експерт відповів

Путін розуміє, що ситуація складається не на його користь, і намагається Україну до перемовин енергетичним шантажем.

Експерт із соціально-політичних питань, політолог та аналітик Максим Джигун сказав, що Росія від початку повномасштабного вторгнення хотіла переговорів з Україною, однак її умови з часом стають все слабкішими.

Про це він заявив у інтерв’ю ТСН.ua.

"Бажання Росії до переговорів і до того, аби досягнути свого в Україні, було з перших днів війни. Тому що навіть тоді розуміли військові російські, політичне керівництво, що це буде не настільки легко, як цього хотілося для Росії. І ми бачимо, що з ходом війни і переламом ситуації на користь України, позиції Росії стали значно хиткішими. Якщо наприкінці березня українська влада заявляла про готовність обговорення відступу України від вступу до НАТО, ми готові говорити про якісь інші речі, то з ходом цієї військової кампанії позиції кріпшали України, і серйозно послаблювалися Росії. Тому з кожним днем керівництво ворога розуміє, що шансів на те, аби здобути бодай щось із озвучених своїх цілей буде все складніше", – вважає він.

"Якщо зараз була би можливість фіксувати локальні успіхи, які вони мають, то в ситуації з Херсонщиною, принаймні її лівобережною частиною, і з Донбасом та Луганщиною, вони би хотіли це зробити. Але розуміючи, що ситуація зовсім не на їхню користь, Україна прагне свого. Суспільство українське поставило вимогу – повернення до кордонів 1991 року та зміни формату Росії як держави", – додав він.

Джигун розповів, що світові партнери, зокрема США та Франція, підтримали переговори на умовах України.

"Буквально кілька днів тому з’явилася інформація, ніби США хочуть, щоб Україна бодай публічно заявила про готовність ведення переговорів з РФ, для того, аби наша позиція виглядала сильнішою на міжнародній арені, ніби ми готові йти до кінця не лише у військовому плані, але і готові до розмов, але на умовах України. Більше того, сьогодні з’явилася новина, що і Макрон підтримав перемовини України з Росією. Тому ми бачимо, що з різних боків є певні рухи. Я думаю, що для цього є підстави. Зокрема, робота розвідки США. Вони контактують на непублічному рівні з російськими офіційними представниками. Вочевидь, там є велика воля для того, аби спілкуватися з Україною, але вже в дещо іншій конфігурації. Але питання наскільки запити, які ще залишилися в Росії, цікавлять нас", – сказав він.

Також експерт відповів на питання, як Путін буде намагатися підштовхнути Україну до переговорів.

"Єдиний спосіб у терористичної держави на кшталт Росії – це шантаж: енергетичний, інфраструктурний, у вигляді руйнування об’єктів енергетичної інфраструктури в першу чергу. Нещодавні дані розвідок української та міжнародних про те, що Іран постачатиме Росії балістичні ракети, яких у них залишилося зовсім обмаль, вказує на те, що вони готуються до якогось серйозного удару по енергетичній інфраструктурі України. Це такий абсолютно терористичний спосіб ведення війни. Це геноцид українського народу за усіма показниками", – підсумував Джигун.

Переговори з РФ

У Офісі президента наголосили, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Росією. Проте для цього потрібно вивести окупаційну армію з території України.

Військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що президент Росії Володимир Путін змінив свою позицію і відчайдушно хоче переговорів з Україною. Адже він усвідомлює, що російська армія зазнає поразки на полі бою, а військова міць – нерівносильна.

Тим часом Ватикан запропонував свою територію як нейтральне місце для проведення переговорів між Україною та Росією, а також стати посередником діалогу.

