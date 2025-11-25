Чому Путін упевнений, що Україна “не вистоїть”, попри мізерні здобутки армії РФ — WP

Володимир Путін / © Associated Press

Минулого тижня Володимир Путін у військовій формі відвідав російський командний пункт, де отримав доповіді про нібито значні успіхи армії — включно із заявами про захоплення Куп’янська та більшої частини Покровська. Ці твердження суперечать даним із відкритих джерел, але лягають у загальну лінію кремлівського наративу про “стратегічну ініціативу” РФ.

Про це пише видання The Washington Post.

Цього виявилося достатньо, аби переконати Путіна, що війна рухається у вигідному для нього руслі. Саме цю впевненість він намагається транслювати як російському суспільству, так і західним співрозмовникам — зокрема й Дональду Трампу.

На форумі “Валдай” Путін заявив, що російські війська “зберігають стратегічну ініціативу”. Трамп у п’ятницю також зробив публічну заяву про те, що Україна “в короткі терміни втратить” залишки Донбасу.

Попри це, західні військові аналітики не бачать ознак масштабного наступу Росії, який міг би зламати українську оборону. Навпаки, очікується подальше виснаження обох сторін, якщо не буде дипломатичного втручання.

Путін висунув умови припинення бойових дій — зокрема значне скорочення української армії й передачу РФ територій, які вона навіть не контролює. Ці вимоги стали основою попереднього варіанту мирного плану, який у неділю був змінений на переговорах між США та Україною, що робить документ менш прийнятним для Москви.

Аналітики вважають, що Путін готовий тримати війну на виснаження, попри економічні втрати, адже розглядає її не як боротьбу за конкретні території, а як шанс переграти результат холодної війни та домогтися визнання за Росією “сфери впливу”.

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв зазначає, що Путіну важливіше змусити Захід прийняти право РФ визначати долю сусідніх країн, ніж здобути контроль над конкретними регіонами України.

Тим часом адміністрація Дональда Трампа наполягає на тому, що Київ повинен якнайшвидше погодити новий мирний план. Після недільних переговорів у Женеві Білий дім назвав оновлений документ результатом “надзвичайно продуктивних” дискусій між американською та українською делегаціями.

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук повідомив, що ЗСУ зачистили центр Покровська та покращили ситуацію біля вокзалу. З його слів, наразі не можна сказати, що ситуація повністю стабілізована, однак “ознаки стабілізації з нашого боку вже присутні”.