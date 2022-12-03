Чому Путін вдався до масованих ракетних атак по Україні: у Байдена дали відповідь

Нуланд зауважила, що наразі ядерна загроза не входить у плани Росії.

Російський диктатор Володимир Путін вдався до масованих ракетних ударів по Україні через жорсткі попередження з боку західних партнерів, якщо він застосує ядерну зброю.

Про це сказала заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, яка перебуває з дводенним візитом у Києві.

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Вона наголосила, що лише спільна жорстка реакція Заходу та США на погрози Путіна завдати ядерного удару змусила його відступити і перейти до менш неприйнятної тактики - масовано обстрілювати Україну.

"Ви бачили, що не тільки США, а й інші члени G7 виходили на Кремль із сигналами про те, що абсолютно неприйнятою і безвідповідально розкидуватися цим натяками на застосування ядерної зброї. Росія вже зробила себе ізгоєм, але ми пояснили, застосування ядерної зброї матиме відповідь та наслідки незрівнянного рівня. Наша відповідь була об’єднаною, і після того Росія перейшла до принципово іншої зброї, розпочавши атаки на енергетичну інфраструктуру" - сказала вона.

Нуланд зауважила, що наразі ядерна загроза не входить у плани Росії. Втім, Захід повинен пильно стежити за будь-якими ймовірними загрозами з боку Путіна.

Чому Путін не завдає масованого ракетного удару

Ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак вважає, що є три причини, чому російський диктатор Путін після 23 листопада не віддає наказ масовано обстрілювати Україну. Одна із причини - росіяни хочуть перевірити, злякаються чи не злякаються українці російського літака.

Варто додати, що російські військові змінили тактику ударів. В Офісі президента припустили, що окупанти можуть вичікувати сильних морозів, щоб потім завдати масованого ракетного удару по Україні. Радник голови ОП заявив, що окупанти націлилися на те, щоб "заморозити" українців.

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