Чому Путін влаштував показову зустріч з російськими генералами – у британській розвідці пояснили

Під час масованого ракетного удару Росії по Україні 16 грудня Путін проводив нараду з військовим командуванням.

У п’ятницю, 16 грудня, президент Росії Володимир Путін відвідав відвідав об'єднаний штаб "спеціальної військової операції". Путін був знятий під час зустрічі з низкою високопоставлених військових, зокрема з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим і міністром оборони Сергієм Шойгу.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Диктатор Путін зробив пропозиції щодо наступних кроків "спеціальної військової операції". Командувач російської групи військ в Україні генерал Сергій Суровікін був одним із тих, хто виступив з доповіддю.

За даними британської розвідки, на цій зрежисованій зустрічі Путін, ймовірно, мав намір продемонструвати колективну відповідальність за проведення "спеціальної військової операції".

"Ця демонстрація, ймовірно, була спрямована на те, щоб зняти з Путіна відповідальність за військові невдачі, високий рівень смертності і зростання громадського невдоволення мобілізацією. Телевізійні кадри, ймовірно, були призначені також для того, щоб розвіяти чутки в соціальних мережах про звільнення генерала Герасимова", - наголошується у повідомленні Міноборони Британії.

Нарада Путіна з військовим командуванням РФ

У п’ятницю, 16 грудня, коли російські ракети бомбардували цивільну інфраструктуру України, президент РФ Володимир Путін відвідав оперативний штаб армії, де провів нараду з найвищим військовим керівництвом. Мова йшла про “середньострокову перспективу” ведення бойових дій в Україні.

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