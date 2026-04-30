Чому Путін випрошує перемир’я на 9 травня: ЗМІ розкрили причину раптового рішення Кремля

Володимир Путін

Російський диктатор Володимир Путін запропонував тимчасове припинення вогню в Україні на період святкування 9 травня. Формально Кремль намагається подати це як “мирну ініціативу”, однак за цим може стояти прагнення убезпечити Москву під час одного з головних пропагандистських заходів року.

Про це пише видання ONET.

Про пропозицію Путіна стало відомо після його 90-хвилинної телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Українська сторона відреагувала одразу: у Києві заявили, що якщо Росія справді хоче миру, то має припинити вогонь негайно, а не лише “заради параду”.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що Україна готова підтримати повне припинення вогню, але не коротку паузу, прив’язану до російських свят.

“Чому не зараз? Навіщо чекати до 8 травня? Якщо Росія справді хоче миру, вона має негайно припинити вогонь. Україна готова підтримати повне припинення вогню і закликає Росію оголосити його негайно на 30 днів, а не просто ‘заради параду’”, — заявив Сибіга.

Однією з причин такої ініціативи може бути ситуація з самим парадом у Москві. Вперше за багато років він має пройти без важкої військової техніки — танків, артилерійських систем і реактивних установок. У Міноборони РФ пояснюють це “поточною оперативною обстановкою”.

Втім, це формулювання може приховувати одразу кілька проблем. По-перше, російська армія за роки війни проти України зазнала значних втрат у бронетехніці та артилерії. По-друге, Москва дедалі більше побоюється українських далекобійних дронів, які вже неодноразово долітали до важливих об’єктів у глибокому тилу РФ.

Тимчасове припинення вогню могло б знизити ризик ударів по російській столиці під час символічного для Кремля заходу. Крім того, така пауза дала б російським військам час для перегрупування, ремонту техніки, підвезення боєприпасів і укріплення позицій після виснажливих боїв.

Політично Путін також намагається зіграти на дипломатичному полі. Пропонуючи “перемир’я” саме через Трампа, Кремль прагне показати себе стороною, яка нібито готова до переговорів. Якщо ж Київ відмовиться від короткої паузи, Москва може спробувати подати Україну як сторону, що “не хоче миру”.

При цьому День перемоги залишається центральним елементом путінської пропаганди. Кремль роками пов’язує війну проти України з міфом про “боротьбу з нацизмом”, однак цього року ситуація для Москви виглядає менш виграшною: гучних успіхів на фронті немає, а сам парад буде урізаним.

На цьому тлі Путіну важливо не допустити провалу святкувань у Москві й одночасно створити картинку “миротворця”, який веде переговори зі США.

Втім, довіри до російських пропозицій про припинення вогню майже немає. Раніше Кремль відкидав подібні ініціативи України, а оголошене Росією “пасхальне перемир’я” фактично було порушене тисячі разів.

Перемирʼя на 9 травня – що відомо

Під час останньої телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним, диктатор заявив, що Росія готова до тимчасового припинення вогню на час Дня перемоги. Трамп, зі свого боку, підтримав пропозицію.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську пропозицію про короткострокове перемир’я на 9 травня та доручив українським представникам з’ясувати деталі через команду президента США Дональда Трампа.

“Доручив нашим представникам зв’язатись із командою президента Сполучених Штатів і з’ясувати деталі російської пропозиції про короткострокову тишу. Україна прагне миру й забезпечує необхідну дипломатичну роботу для реального закінчення цієї війни. З’ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше”, — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна пропонує не коротку паузу для російського свята, а довгострокове припинення вогню та гарантії безпеки для людей.

У Центрі протидії дезінформації РНБО також вважають, що російська ініціатива має прагматичний характер. Там зазначають, що Кремль намагається видати це за “жест доброї волі”, хоча насправді може прагнути лише спокійного проведення святкових заходів у Москві.

