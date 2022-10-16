Чому Путін завершує мобілізацію через два тижні: Жданов пояснив на що чекають у Росії

Так звана "часткова" мобілізація у РФ завершиться саме за два тижні. Що натомість?..

Очільник Кремля Володимир Путін завершує мобілізацію в Росії, яку оголосив наприкінці вересня, через два тижні.

Заяву президента РФ прокоментував військовий експерт Олег Жданов.

"Путін заявив, що за два тижні мобілізація закінчиться. Колись у СРСР був такий вираз: "межі зростання". Так ось, російська мобілізаційна система вперлася у "межі зростання". Вони набрали таку кількість, яку не можуть зараз перетравити", - сказав Жданов.

Він також пояснив, чому Путін пообіцяв завершити так звану "часткову" мобілізацію у РФ саме за два тижні.

"За два тижні у Росії має розпочатися призов на строкову військову службу. Вони хочуть призвати на службу 12 тисяч строковиків. Вони їх розпихають будь-куди, наприклад, везуть до Білорусі. Утримують їх на полігонах, у наметових містечках. А в цих містечках – уже розстріли. І це "перші ластівки"", - нагадав Жданов.

Мобілізація в Росії: що відомо

Російський диктатор Володимир Путін наприкінці вересня оголосив про "часткову" мобілізацію в Росії. Держава-агресор планує призвати до окупаційної армії від 300 тисяч до одного мільйона осіб.

Російські мобілізовані часто нарікають на погане спорядження та брак озброєння. Також часто в армії окупантів стаються різні конфлікти. Відомо, що у селищі Солоти Бєлгородської області 15 жовтня троє військових влаштували стрілянину на полігоні. Це сталось через те, що командир окупантів назвав Аллаха боягузом.

Російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що ті мобілізовані, які повернуться з війни можуть влаштувати у РФ переворот.

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