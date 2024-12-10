Чому Путіну вигідно укласти мир з Україною: уроки Сирії та сигнали від Трампа

Укладення миру створює для Путіна можливість зменшити свою залежність від Пекіна, відновити діалог із Заходом і покращити свої позиції на міжнародній арені.

Укладення угоди про припинення вогню між Україною та Росією може стати для кремлівського диктатора Володимира Путіна важким, але розумним кроком. Це може забезпечити Росії “незалежність” і відновити її відносини із західними країнами, вважають експерти.

Про це пише New York Post.

Особливе значення ця угода має на тлі того, що Башар Асад із родиною втік із Сирії до Москви. Як повідомляє видання, завершення “кривавого правління” родини Асада через 53 роки є серйозною втратою для режимів Ірану та Путіна, які були основними союзниками сирійського диктатора.

Обраний президент США Дональд Трамп, за інформацією видання, усвідомив важливий урок: поразка в Сирії є ще однією причиною для Путіна відступити в Україні. Цей результат демонструє, що його імперські амбіції перевищують можливості, попри підтримку з боку Ірану та Китаю.

За даними New York Post, Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче покласти край війні в Україні, але не планує залишити Київ напризволяще. Це створює для Путіна можливість зменшити свою залежність від Пекіна, відновити діалог із Заходом і покращити свої позиції на міжнародній арені.

“Навіщо залишатися пішаком у руках Пекіна, враховуючи слабкість китайської економіки, особливо якщо Трамп налаштований на торговельні санкції проти Китаю?” - зазначається у статті.

Нагадаємо, За словами Трампа, після втрати Росією 700 000 людей у війні проти України, для Путіна настав час думати про укладення миру.