Чому ПВК "Вагнер" не повернеться на війну проти України: у Зеленського відповіли

Подоляк вважає, що Шойгу та Герасимов не довіряють "вагнерівцям".
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що терористична ПВК "Вагнер" не повернеться на війну Росії проти України. Він наголосив, що існує ряд причин.
Про це він сказав 30 серпня в етері телемарафону.
Подоляк вважає, що Росії зараз вигідна дестабілізація у країнах Африки і саме туди країна-агресорка може відправити те, що залишилось від "Вагнера".
"Іншого лідера не буде, це перше. Друге, активи "Вагнера" перехоплять, маю на увазі персонал. Не беремо до уваги "зеків", беремо "кістяк", а це десь 5-6-7 тисяч людей, ці люди будуть збережені. Перехопить на себе контроль над ними головне управління генштабу Міноборони Росії, є такий суб'єкт на прізвище Авер'янов", - сказав він.
Подоляк також назвав країни, куди можуть відправити "вагнерівців".
"І вони будуть контролювати те, що сьогодні відбувається на африканському континенті. Сьогодні, до речі, другий переворт за цей час: не тільки Нігер, а Габон, Буркіна-Фасо, Малі, Чад, Центральноафриканська Республіка, а ще є проєкт під Судан. Тобто є величезний обсяг роботи, який може виконувати виключно "Вагнер", - вважає він.
Серед причин, чому терористи "Вагнера" не воюватимуть проти України, Подоляк назвав те, що Шойгу та Герасимов їм не довіряють.
"Але у війні з Україною "Вагнер" не буде присутній, тому що йому, по-перше, не довіряє генералітет, тобто оці видатні полководці XXI-го сторіччя Шойгу і Герасимов. А по-друге, "Вагнер" розбитий з точки зору підтримки такими генералами як Суровікін, Мізинцев і так далі. Тому "Вагнера" для війни в Україні не існує, "Вагнер" буде перехоплений з активами для відповідних завдань на африканському континенті", - сказав він.
Нагадаємо, у Білорусі "вагнерівцям" видають паспорти з новими іменами.
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