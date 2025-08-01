Чому ракети "Іскандер-К" складно збивати: експерти про нову загрозу для Києва

Компдекс Іскандер / © ТСН.ua

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У ніч проти 31 липня Київ знову атакував ворог. Він задіяв понад 300 засобів повітряного ураження — серед них переважно дрони-камікадзе типу “Шахед” та крилаті ракети «Іскандер-К». Зокрема, противник випустив 8 таких ракет, але вдалося збити лише три.

Про це пише Defence Express.

Військові експерти передусім наголошують на факторі неочікуваності та швидкості.

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Ключова причина складності перехоплення — раптовість застосування. «Іскандери-К» запускаються з наземних установок, які можуть діяти майже впритул до українського кордону. Наприклад, 31 липня пуски відбулися з території Курської області РФ, що значно скоротило час реакції українських систем протиповітряної оборони.

На відміну від ракет Х-101 або «Калібр», які запускаються з літаків або морських кораблів, «Искандери» не вимагають тривалого підльоту носія до точки запуску. Це ускладнює прогнозування і своєчасне виявлення.

Технічні особливості ракет

Під загальною назвою «Искандер-К» можуть використовуватися ракети типу 9М728 (Р-500) з дальністю до 500 км або 9М729 — до 1500 км. Обидві моделі мають бойову частину до 480 кг і швидкість близько 900 км/год. Вони створені на базі ще радянських розробок — РК-55 «Рельєф» та ракети КС-122, і мають вдосконалену систему навігації.

Мобільність і маскування

Ракетні комплекси «Іскандер» є високомобільними, тому важче виявляються на марші. Крім того, запуск не супроводжується такими ж характерними ознаками, як вихід кораблів-носіїв у море або зліт стратегічних бомбардувальників.

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Тож, на думку експертів, ракети «Іскандер-К» є ефективним інструментом через свою прихованість, мобільність і короткий час підльоту. Відповідно, успішне перехоплення таких цілей вимагає швидкої реакції, модернізованих систем ППО та розширення мережі радарного спостереження ближче до кордону.

Нагадаємо, комбінована атака 31 липня показала, що удари Росії спрямовані на знищення українських міст, зокрема і Києва, вважає військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

На жаль, кількість постраждалих у Києві через атаку 31 липня постійно зростає. Серед них — п’ятимісячна дівчинка.

Відомо про загибель двох дітей. Зокрема, 6-річного хлопчика. РФ маленького українського каратиста Матвійка Марченка.

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У столиці загалом пошкоджено понад 100 об’єктів. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

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