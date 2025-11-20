Чому ракети Росії долітають до Тернополя та Львова: експерт пояснив прогалини в системі ППО

Обстріл Тернополя / © Фото з відкритих джерел

Чергова жорстока атака Росії, що охопила Тернопіль та Львів, знову привернула увагу до ефективності української протиповітряної оборони. Ворожі крилаті ракети Х-101, подолавши значну частину території країни, спричинили руйнування та численні жертви, зокрема влучання у багатоповерхівку в Тернополі.

Військовий оглядач Василь Пехньо проаналізував, як ворожим ракетам вдається пролетіти таку велику відстань і обійти українську ППО на шляху до західних регіонів.

За словами експерта, ключовою причиною прориву ракет є особливість української системи протиповітряної оборони.

«Річ у тім, що у нас доволі осередкова система протиповітряної оборони. Все через те, що ми велика країна і через не наявність у нас відповідних ресурсів», — пояснив Василь Пехньо.

Україна фізично не має ресурсів, щоб повністю покрити всю свою територію зенітно-ракетними комплексами, включаючи дорогі системи Patriot. Тому оборона є точкова і зосереджена навколо великих міст та стратегічних вузлів.

Як ворог обходить РЛС

Пехньо зазначив, що ракети ворога рухаються так званими «коридорами», що дозволяє їм оминати основні вузли оборони. При цьому збиття ракет відбувається переважно тоді, коли вони вже підходять безпосередньо до цілі, оскільки на шляху слідування захист є неможливим через брак засобів.

Крім того, ворог активно використовує тактику запуску ракет та дронів на наднизькій висоті — іноді навіть 100 метрів над рівнем моря чи нижче. Це дозволяє їм залишатися поза зоною виявлення українських радіолокаційних станцій.

Оглядач підкреслив, що такі низьколетючі об’єкти несуть величезну терористичну небезпеку для мешканців багатоквартирних будинків, оскільки можуть уражати будівлі на рівні 18-20 поверхів.

Нагадаємо, у Тернополі вже другу добу тривають пошуково-рятувальні роботи після російського удару по житловій багатоповерхівці. Рятувальники розібрали понад 700 кв. м завалів, працюючи переважно вручну через сильну фрагментацію конструкцій. Кількість жертв залишається незмінною: загинули 26 людей, серед них троє дітей, поранено 93 особи, включно з 18 дітьми. Врятовано 46 осіб, пошук тих, чиє місцеперебування невідоме, триває.