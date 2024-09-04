Чому РФ атакує історичні центри українських міст: експерт назвав справжню мету ударів по Львову та Києву

Чи дійсно ціллю ворожого обстрілу у Львові був залізничний вокзал?

Цілями російських терористів останнім часом стають об'єкти енергетики, райони цивільної забудови та об'єкти оборонної індустрії. Так Росія здійснює психологічний тиск і демонструє силу.

Військовий експерт Олександр Мусієнко сказав про це у коментарі "Фокусу".

Він не думає, що ціллю ворожого обстрілу у Львові був залізничний вокзал. За його словами, метою агресора було фактично долетіти максимально близько до центру Львова, щоб "продемонструвати картинку сили".

Олександр Мусієнко також проаналізував комбіновану ворожу атаку на Київ 2 вересня. Він підкреслив, що тоді Росія теж намагалася пробитися ракетами ближче до центру столиці, до урядового кварталу. За його оцінкою, країна-агресорка хоче руйнуваннями показати, на що вона здатна і як може обходити українську ППО.

Мусієнко зазначив, що цілями армії РФ останнім часом стають об'єкти енергетики, райони цивільної забудови та об'єкти оборонної індустрії. І тут, зокрема, йдеться про ефективність українських дронів.

Аналітик повідомив, що під час обстрілу Львова "Кинджал" прилетів "не зовсім точно", не влучивши у свою ціль. Однак загалом він проблем із точністю, на відміну від старіших зразків російських ракет, не має.

Мусієнко підтвердив, що ЗС РФ зацікавлені в якомога більшій кількості жертв. Свої ракетні удари в Росії сприймають не тільки через призму практичних наслідків, але й через призму психологічного терору. За словами експерта, мета ворога — деморалізувати українців і послабити опір.

"Для них навпаки: чим більше жертв серед цивільних, тим краще", — підкреслив аналітик.

Нагадаємо, інший військовий експерт Олексій Гетьман зазначив, що ударами по містам і цивільній інфраструктурі окупанти мають на меті посіяти панічні настрої всередині України.

Путінська армія найближчим часом, імовірно, продовжить гатити не тільки по енергетичній інфраструктурі України, але й по цивільних об’єктах, як це сталось у Львові сьогодні, 4 вересня.

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