Чому РФ безперервно атакує Україну безпілотниками і до чого тут Трамп: в ABC News дослідили

Щоденна кількість російських безпілотників перевищувала 100 протягом трьох із семи днів після президентських виборів у США, цей поріг був досягнутий лише п’ять разів за п’ять тижнів тому. Рекорд у 145 дронів був встановлений 10 листопада.
За тиждень після перемоги новообраного президента Дональда Трампа на виборах в США Росія збільшила інтенсивність своїх дальніх атак безпілотниками на українські міста приблизно на 44%.
Про це свідчить дослідження ABC News.
"Кількість і складність атак безпілотників як з боку Росії, так і України неухильно зростали з початку повномасштабної війни, від лютого 2022 року. За останні п’ять тижнів близько 4500 БпЛА перетнули спільний кордон в обох напрямках. Але перемога Трампа на виборах, підтверджена вранці 6 листопада, пов’язана зі збільшенням використання Москвою ударних безпілотників Shahed іранського виробництва для бомбардування українських цілей по всій країні", — йдеться у матеріалі.
За тиждень після перемоги Трампа Росія запустила в Україну 641 ударний безпілотник, згідно зі щоденними даними Повітряних Сил України — у середньому понад 91 БпЛА щодня, додають в ABC News.
Росія також часто запускає балістичні ракети. Військово-повітряні сили України повідомили про 88 ракет, випущених по країні з 1 жовтня по 5 листопада, а також про 12 ракет за тиждень після виборів у США.
"В найближчі кілька місяців, до 20 січня, ми очікуємо значного збільшення кількості пусків в бік України", — сказав ABC News колишній офіцер СБУ Іван Ступак.
За його словами, кількість атак російських безпілотників невпинно зростає. У серпні було здійснено 818 запусків, у вересні — 1410, а в жовтні — 2072. Намір Москви, припустив Ступак, полягає в тому, щоб завдати Україні якомога більше шкоди до зміни адміністрації США.
Нагадаємо, ворог під час атак на Україну масовано запускає хибні цілі, щоб заплутати та обманути українську систему протиповітряної оборони.