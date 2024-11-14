Чому РФ безперервно атакує Україну безпілотниками і до чого тут Трамп: в ABC News дослідили

Щоденна кількість російських безпілотників перевищувала 100 протягом трьох із семи днів після президентських виборів у США, цей поріг був досягнутий лише п’ять разів за п’ять тижнів тому. Рекорд у 145 дронів був встановлений 10 листопада.

За тиждень після перемоги новообраного президента Дональда Трампа на виборах в США Росія збільшила інтенсивність своїх дальніх атак безпілотниками на українські міста приблизно на 44%.

Про це свідчить дослідження ABC News.

"Кількість і складність атак безпілотників як з боку Росії, так і України неухильно зростали з початку повномасштабної війни, від лютого 2022 року. За останні п’ять тижнів близько 4500 БпЛА перетнули спільний кордон в обох напрямках. Але перемога Трампа на виборах, підтверджена вранці 6 листопада, пов’язана зі збільшенням використання Москвою ударних безпілотників Shahed іранського виробництва для бомбардування українських цілей по всій країні", — йдеться у матеріалі.

За тиждень після перемоги Трампа Росія запустила в Україну 641 ударний безпілотник, згідно зі щоденними даними Повітряних Сил України — у середньому понад 91 БпЛА щодня, додають в ABC News.

Росія також часто запускає балістичні ракети. Військово-повітряні сили України повідомили про 88 ракет, випущених по країні з 1 жовтня по 5 листопада, а також про 12 ракет за тиждень після виборів у США.

"В найближчі кілька місяців, до 20 січня, ми очікуємо значного збільшення кількості пусків в бік України", — сказав ABC News колишній офіцер СБУ Іван Ступак.

За його словами, кількість атак російських безпілотників невпинно зростає. У серпні було здійснено 818 запусків, у вересні — 1410, а в жовтні — 2072. Намір Москви, припустив Ступак, полягає в тому, щоб завдати Україні якомога більше шкоди до зміни адміністрації США.

Нагадаємо, ворог під час атак на Україну масовано запускає хибні цілі, щоб заплутати та обманути українську систему протиповітряної оборони.

Читайте також: