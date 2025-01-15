Чому РФ намагається оточити Покровськ: експерт про стратегію окупантів на Донеччині

На думку експерта, ворог піде на штурм Покровська в останню чергу, а до цього будуть оточувати місто з флангів.

Російські війська активізували спроби охопити Покровськ на Донеччині, щоб ускладнити логістику ЗСУ та змусити українські війська залишити місто.

Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович в ефірі “Radio NV”.

“Вони в останню чергу підуть штурмувати Покровськ в лоб та здійснювати там вуличні бої. Коли це станеться, чи станеться взагалі – тут наразі дуже важко прогнозувати. Але тактика їхня очевидна. Вони хочуть зробити умови для напівоточення, а можливо й оточення міста”, – зазначив він.

Експерт також прокоментував ситуацію в районі Курахового, яке, за словами аналітиків, перейшло під контроль росіян. Він наголосив, що за офіційними даними, у частині міста все ще присутні українські сили.

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“Ворог буде намагатися відсунути наші підрозділи подалі на захід. Для цього він намагається атакувати з півночі траси, яка йде в бік Запоріжжя. І зробити це охоплення максимально глибоким, аби ми відступили максимально далеко”, – додав Попович.

Нагадаємо, що у Покровську на Донеччині припинили роботу шахти. Ситуація в місті загострюється, адже ворог суне з двох боків.