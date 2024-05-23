Чому РФ намагається збільшити лінію фронту: Подоляк розкрив підступну тактику ворога

Російська армія упродовж року накопичувала певні сили, тому зараз має ініціативу і намагається її реалізувати. На всіх напрямках фронту зараз складна ситуація, але Силам оборони України вдається її контролювати.

Про це розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу.

"Росіяни хочуть за будь-яку ціну просунутися трохи вглиб території України для того, щоб говорити: українці нібито програють, а ми тиснемо, маємо ресурси й так далі", – зауважив Михайло Подоляк.

Він додав, що ворог усвідомлює дефіцит ресурсів ЗСУ і хоче цим скористатися. Для цього окупанти намагаються розтягнути лінію фронту й змусити Україну розосередити свої резерви. За словами радника голови ОПУ, така тактика цілком прозора і зрозуміла: якщо Україні доведеться залучити всі свої ресурси, щоб закрити "дірки" в обороні, це зменшить можливість швидко перекидати резерви на ті напрямки, які необхідно посилити.

На думку Михайла Подоляка, така тактика росіян навряд чи матиме користь, але скоріш за все ворог продовжить тиснути по всій лінії фронту, поки Україна не отримала вже розблоковану допомогу від США. Цей час, необхідний для постачання зброї на фронт, росіяни намагатимуться максимально використати для просування.

Війну необхідно переносити на територію РФ

Михайло Подоляк зазначив, що Росія довго накопичувала ресурси і приймала відповідні стратегічні і тактичні рішення для цього.

"Чи зможе Україна втримати фронт? Безумовно. У мене немає в цьому сумнівів. Європа також розуміє необхідність збільшити постачання зброї для України й така можливість буде, адже військові виробництва в Європі суттєво доінвестовані", – додав радник.

Він зазначив, що Україна і далі отримуватиме допомогу від США та Європи. Але необхідно донести до західних партнерів, що бойових дій на окупованих територій недостатньо, щоб перемогти агресора, адже його резерви розміщені в умовно безпечному тилу на власній території. І набагато ефективніше знищувати їх саме там, а не у прямих боєзіткненнях.

"Враховуючи обсяги ресурсності Росії, її ставлення до людського життя – це просто нонсенс. Думаю, найближчими днями ми це пояснимо й партнери прийдуть до розуміння, що війна має бути паритетною, зокрема й території агресора", – наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вважає недоцільним контролювати дії української армії. На його думку, Сполучені Штати повинні дозволити використання американської зброї для ударів по території РФ.

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