Чому РФ не погоджується обмінювати "азовців": Буданов дав вичерпну відповідь

Начальник ГУР вважає, що з часом додому повернуться і "азовці".

Росія не погоджується поки що обмінювати “азовців”, оскільки веде свою звичайну гру - намагається маніпулювати темою, яка є соціально-складною серед українців.

Про це в рамках телеканалу “1+1” повідомив керівник української розвідки Кирило Буданов.

"Росія веде свою звичну гру. Вона намагається розіграти карту соціально-складних (в їх розумінні) верств нашого населення, до яких можна віднести питання "Азову"... Це питання в суспільстві сприймається дуже болісно. І вони мріють про те, що гра на цій тематиці дасть їм якусь користь по дестабілізації нашої країни. Це не так”, - наголосив Кирило Буданов.

Він також додав, що командирів полку "Азов" було повернуто раніше.

“В принципі, ніхто ніколи не вірив і вважав, що це нереально. Але факти говорять самі за себе і з часом будуть витягнуті всі”, - підкреслив Буданов.

Нагадаємо, що Кадиров запропонував США зняти санкції в обмін на українських полонених.

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