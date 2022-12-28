Чому РФ не застосовує ракети "Кинджал" уже 3 місяці: пояснення експерта

Російські окупанти три місяці не використовували для ударів по Україні свої розпіарені ракети "Кинджал". Росіяни просто не мають можливості їх виробляти, адже ці ракети повністю залежні від імпортних комплектувальних.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний опір” Олександр Коваленко, інформує FREEДОМ.

"Наприклад, вони мають понад 130 елементів іноземного виробництва, зокрема інтегральні мікросхеми. І після того, як було запроваджено масштабні санкції, вони просто не мають можливості ці ракети виробляти. Саме виробництво "Кинджалів" зупинено. А яка кількість у них — складно сказати. Є зовсім різні у відкритих джерелах дані щодо 30-40 до початку повномасштабного вторгнення в Україну", — каже Коваленко.

Експерт стверджує, що за час повномасштабної війни було зафіксовано шість застосувань "Кинджалів". Одне з них — невдале. За інформацією Коваленка, від вересня запуски ракет "Кинджал" не здійснювалися.

"Є ймовірність, що "Кинджали" настільки зараз штучно унікальні й переоцінені, що їм просто невигідно ці ракети застосовувати. Тому що їх потім уже не буде зовсім", — пояснив аналітик.

Коваленко визнав, що "Кинджали" справді дуже складні для перехоплення, але запевнив, що зенітно-ракетні комплекси все ж здатні їх збивати, хоча і за певних умов.

"Зенітно-ракетний комплекс повинен у радіусі своєї дії перебувати саме в тому місці, де ця ракета скидає швидкість, а скидає швидкість вона вже в процесі завдання удару. Потрібно встигнути її збити в цей момент, коли вона вже заходить на ціль. У цьому і вся проблематика", — підсумував експерт.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов розповів, чому росіяни так бережуть ракети "Кинджал". За його словами, у РФ ракет залишилося лише на 2-3 масовані атаки.

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