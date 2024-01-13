Чому РФ під час ранкового ракетного удару не застосувала "Калібри" – експерт назвав проблему окупантів

Військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, чому окупаційна армія Росії під час ракетного удару по Україні вранці 13 січня не застосувала ракети "Калібри".

Про це він написав у своєму Telegram.

Так, за його словами, застосування крилатих ракет "Калібр" зараз утруднене, оскільки в Новоросійську, куди втекла Чорноморська флотилія із Севастополя, не облаштовано інфраструктуру для обслуговування та зберігання ракет цього типу.

"Наразі росіяни перевозять КРМБ "Калібр" з 3413 ракетно-технічної бази, що в Сухарній Балці, ймовірно, на 1061-й арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових речовин в Натухаєвську, Краснодарського краю. Але говорити про те, що весь інфраструктурний ланцюжок налагоджений і працює рано, а тому КРМБ "Калібр", яких тільки від 25 вересня по 13 січня могло бути вироблено понад 220 одиниць, поки не можуть стати повноцінною компенсацією Х-101/555 /55 під час ударів по Україні", - зауважив Коваленко.

Нагадаємо, 13 січня армія РФ завдала ракетного удару по Україні крилатими, аеробалістичними, балістичними, авіаційними та зенітно керованими ракетами, а також ударними безпілотниками. ППО знищила вісім крилатих ракет.

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