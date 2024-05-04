Чому РФ почала активніше обстрілювати Україну балістикою: Плетенчук пояснив

Росіяни почали активніше застосовувати балістику, адже ці платформи більш мобільні і діють значно швидше.

Останнім часом російські війська при ударах по Україні роблять ставку на балістику.

Причину цього пояснив начальник прес-центру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Ворог обрав тактику застосування балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму. Це різні платформи (в порівнянні з "Калібрами", - ред). В першу чергу, звісно, це "Іскандер-М", - зауважив він.

За словами спікера Сил оборони півдня, така тактика РФ, передовсім, пояснюється особливостями балістичного озброєння.

"Ця платформа мобільна, вона пересувна, відповідно час на розгортання в неї невеликий, це хвилини, а на згортання - ще менше. Тому, відповідно, обрали вони застосовувати зараз саме балістику - і швидкість інша, і час на реакцію менший", - пояснив Плетенчук.

Тому, за словами речника, небезпека полягає у застосуванні ракетного озброєння саме з території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, раніше Дмитро Плетенчук також зауважив, що протягом останнього тижня російські війська активніше завдають ударів по Одесі балістичними ракетами. Це не є свідченням того, що ворог змінив тактику. Росіяни лише використовують доступні їм інструменти.

Читайте також: