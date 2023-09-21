Чому РФ почала атаки по енергооб'єктах до опалювального сезону: пояснив експерт

За підрахунками експерта, Росія на місяць виготовляє 30-40 ракет.
Росія почала атакувати енергетичну інфраструктуру до початку опалювального сезону, бо знає, що у жовтні Україна отримає ще системи ППО.
Таку думку розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ефірі одного із українських телеканалів.
"Росіяни почали раніше (завдавати удари - ред.), ніж кінець жовтня, коли почнеться опалювальний сезон. Вони розуміють, що до нас ще зайде достатня кількість ЗРК. Тому намагаються до заходження основних ЗРК завдати більшу шкоду", - пояснив він.
За його припущеннями, Росія буде завдавати ударів по Україні раз на тиждень чи десять днів, а перед ракетними атаками битиме "Шахедами".
"Виходячи із кількості ракет, які Росія виготовляє і із кількості під час хвилі (сьогоднішньої - ред.), можна казати, що на місяць буде одна-дві атаки. Тобто, 30-40 ракет на місяць вони можуть виготовляти. Я думаю, що раз на тиждень чи десять днів вони будуть повторювати атаки, між ними "Шахеди" будуть намагатися прокласти маршрути чи дорозвідати деякі моменти, зокрема розташування ЗРК", - розповів він.
Нагадаємо, Росія вперше за пів року атакувала енергооб'єкти. У Повітряних силах прокоментували і пояснили, що це означає.
Читайте також:
- "Бавовна" триватиме: у ЗСУ прокоментували атаки на військові об'єкти в Криму
- "Це ганьба": у Німеччині відреагували на заяву Моравецького про зброю для України
- Ракетна атака на Київщину: наслідки ворожих атак ліквідували (відео)