Чому РФ почала атаки по енергооб'єктах до опалювального сезону: пояснив експерт

Росія почала атакувати енергетичну інфраструктуру до початку опалювального сезону, бо знає, що у жовтні Україна отримає ще системи ППО.

Таку думку розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ефірі одного із українських телеканалів.

"Росіяни почали раніше (завдавати удари - ред.), ніж кінець жовтня, коли почнеться опалювальний сезон. Вони розуміють, що до нас ще зайде достатня кількість ЗРК. Тому намагаються до заходження основних ЗРК завдати більшу шкоду", - пояснив він.

За його припущеннями, Росія буде завдавати ударів по Україні раз на тиждень чи десять днів, а перед ракетними атаками битиме "Шахедами".

"Виходячи із кількості ракет, які Росія виготовляє і із кількості під час хвилі (сьогоднішньої - ред.), можна казати, що на місяць буде одна-дві атаки. Тобто, 30-40 ракет на місяць вони можуть виготовляти. Я думаю, що раз на тиждень чи десять днів вони будуть повторювати атаки, між ними "Шахеди" будуть намагатися прокласти маршрути чи дорозвідати деякі моменти, зокрема розташування ЗРК", - розповів він.

Нагадаємо, Росія вперше за пів року атакувала енергооб'єкти. У Повітряних силах прокоментували і пояснили, що це означає.

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