Чому РФ почала частіше запускати "Циркони" з Криму: Братчук відповів

Він припустив, що, можливо, росіяни пристосували свої зенітно-ракетні комплекси "Бастіон" під пуски "Цирконів".

Наразі у Чорному немає ракетоносіїв на бойовому чергуванні, окрім одного – "Циклона", який поки не запустив жодної ракети. Водночас, окупанти мають технічні можливості для запуску своїх нових ракет "Циркон".

Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, передає "24 канал".

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За його словами, запускати "Циркони" ворог планував саме з морської платформи. Але зараз він такої змоги не має, тому придумав інший механізм.

"Відбувалися відповідні дослідження, іспити, й, судячи з того, що "Циркони" запускають, то ворогу вдалося прилаштувати певні пускові установки, так звані наземні контейнери для того, щоб здійснювати пуски саме цих ракет", – каже Братчук.

Він припустив, що, можливо, росіяни пристосували свої зенітно-ракетні комплекси "Бастіон", з яких виходять ракети "Онікс", під пуски "Цирконів".

Нагадаємо, у Росії визнали, що атакували Україну "Цирконом".

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш пояснив, що застосування гіперзвукових ракет "Циркон" може свідчити про те, що Росія, ймовірно, відчуває дефіцит інших типів ракет – інакше їх би не запускали.

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