Чому РФ почала вербувати найманців з Африки – розвідка Британії назвала причину

Окупаційна армія Росії активізувала вербування ув'язнених у країнах Глобального Півдня, оскільки ресурс ув'язнених на території країни-агресорки уже вичерпано, а оголошувати загальну мобілізацію небезпечно для диктатора Володимира Путіна.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається у зведенні, 28 травня Головне управління розвідки України (ГУР) повідомило, що Росія активізувала спроби вербувати африканців для участі у бойових діях в Україні.

Зокрема ці зусилля з набору зосереджені на центральноафриканських країнах Руанді, Бурунді, Конго та Уганді.

"Росія пропонує реєстраційний бонус у розмірі 2000 доларів, щомісячну зарплату у розмірі 2200 доларів та обіцянку отримати російський паспорт", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, ця кампанія з вербування покликана компенсувати втрати російської армії на полі бою, які є значними, та підтримати наступальну активність на кількох напрямках фронту. Оскільки обмежений пул вербування ув'язнених у Росії досяг кульмінації, Росія, ймовірно, розширює вербування на Глобальному Півдні, щоб уникнути додаткової мобілізації всередині Росії.

"Попередня мобілізація для війни не тільки була непопулярна всередині країни для президента Путіна та російського уряду, а й призвела до рекордної нестачі робочої сили та відтоку кваліфікованих робітників, таких як лікарі та ІТ-фахівці", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, в ГУР розповіли про істеричну реакцію Путіна після ураження винищувачів Су-57.

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