Чому РФ посилила ракетні удари та обстріли по Україні: у Міноборони назвали справжню причину

Чому РФ посилила ракетні удари та обстріли по Україні: у Міноборони назвали справжню причину

Росія активізувала авіаційний, ракетний і артилерійський вогонь по українських містах, щоб відвернути увагу ЗСУ та не дозволити їм піти у наступ на Донбасі.

Як додали у Міноборони, російська армія кинула усі резерви на захоплення Донбасу.

Про це розповів речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник під час брифінгу у п'ятницю, 24 червня.

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"Аналіз теперішніх бойових дій свідчить про те, що максимальні резерви, максимальні сили і засоби російська армія сьогодні зосередила на Луганщині і Донеччині, на решті напрямків і областей противник більше проводить відволікальний маневр, веде постійний авіаційний, ракетний і артилерійський вогонь. В такий спосіб вони намагаються не допустити перекидання підрозділів ЗСУ туди, де сьогодні найгарячіше. Ми говоримо про Донецьку і Луганську області", - сказав Мотузяник.

За словами речника Міноборони, обстріли Росії не припинятимуться, бо так вони відволікають українські сили.

Нагадаємо, за останніми даними Американського інституту вивчення війни (ISW), темпи наступу російських окупантів найближчими тижнями на Донбасі значно знизяться.

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