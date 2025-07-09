Чому РФ посилила наступ на всьому Запорізькому напрямку: військовий про плани ворога

РФ посилила наступ на Запоріжжі / © ТСН.ua

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Армія РФ посилила наступ на Запорізькому напрямку. З’явилося повідомлення, що такої інтенсивності штурмових дій тут не було за всі три роки великої війни.

Що зараз відбувається на Запорізькому напрямку, розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, передає «24 канал».

За його даними, росіяни на Запорізькому напрямку діють малими групами по 3 — 4 особи. А інколи взагалі можуть наступати навіть по одній людині.

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«Шанс вижити й врятуватися є тільки, якщо дієш дуже маленькими групами. Так вони працюють. Групи справді невеликі, але їх дуже багато», — пояснив Сазонов.

Натомість кількість використання ворожих дронів і артилерії суттєво зросли, додав він.

Щодо точної ситуації на Запоріжжі, то тут експерт радить дочекатися офіційної інформації від Сил оборони. Проте не виключає, що росіяни намагаються знайти тріщину в українській лінії оборони, щоб прорватися далі.

«Ворог шукає місце, де може посипатися лінія оборони. Далі хоче підтягнути туди резерви й розвинути наступ. Зараз вони, ймовірно, не мають плану й самі не можуть сказати, де буде наступ», — підсумував Кирило Сазонов.

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Раніше заступник командира батальйону 65-ї окремої механізованої бригади з позивним Forest розповів, що на Запорізькому напрямку зафіксована рекордна за три роки інтенсивність штурмових дій з боку РФ.

Військовий експерт Павло Лакійчук додав, що росіяни, ймовірно, прагнуть повернутися на позиції, які втратили під час контрнаступу ЗСУ 2023-го.