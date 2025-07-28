Чому РФ прагне затягувати переговорний процес щодо миру в Україні: пояснення ISW

Переговори між Україною та РФ / © ТСН.ua

Реклама

Росія прагне продовжувати затягувати переговорний процес щодо досягнення миру. Це потрібно агресору для того, щоб отримати додаткові переваги на полі бою та отримати поступки від України та Заходу.

Про це пишуть у ISW.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 27 липня, що Росія повинна спочатку виконати завдання своєї війни в Україні, перш ніж відновлювати двосторонні відносини з Україною. Він стверджував, що Україна та Захід відхилили пропозиції Росії щодо діалогу. Кремлівські чиновники, включаючи президента Росії Володимира Путіна, постійно відхиляють пропозиції США, України та Європи щодо просування мирної ініціативи шляхом діалогу та всеохоплюючих угод про припинення вогню.

Реклама

“Росія односторонньо запровадила короткострокове припинення вогню навесні 2025 року, яке непропорційно вигідно для Росії під час визначних політичних подій, які Кремль потім використав як зброю, щоб звинуватити Україну в порушеннях режиму припинення вогню. Вона неодноразово заявляла, що прагне зміни режиму в Україні, фундаментальної реструктуризації політики відкритих дверей НАТО та скорочення українських збройних сил таким чином, щоб Україна не могла захищатися в майбутньому”, — пишуть аналітики.

ISW запевняє, що Росія прагне продовжувати затягувати переговорний процес, щоб отримати додаткові переваги на полі бою та отримати поступки від України та Заходу.

Раніше експерти Інституту вивчення війни наголосили, що Росія неодноразово уникала змістовних перемовин, відмовлялася від конкретних кроків для припинення війни та відкладала будь-які спроби домовленостей на рівні лідерів.

ISW й надалі оцінює, що Росія лише вдає зацікавленість у переговорах, щоб виграти час для просування на полі бою і домогтися поступок від України та Заходу. Натомість Україна продовжує демонструвати готовність до переговорів задля припинення війни.

Реклама